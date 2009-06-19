Есть еще одна курсовая работа - по дисциплине"Цифровые устройства и микропроцессоры". Задание:Одним из приёмов повышения достоверности данных на выходе цифровых устройств является троирование аппаратуры.При этом устанавливаются три одинаковых цифровых блока,на каждый из которых заводятся ...
Доброго времени суток всем!
Я занимаюсь написанием работ уже 3 года. Специализируюсь на следующих направлениях: экономика, бухучет, менеджмент, юриспруденция, педагогика, социология, информатика, налоговое право. Ранее мною написанные работы в основном защищались в г. Армавире.
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Буду рада работать с Вами.
- $20Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать курсову работу по менеджменту на тему "Формирование организационной структуры управления" на примете конкретного предприятия. Смотрите приложение. Бюджет ограничен - 500 р.Сроки 3 дня.Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
1. Часть. Необходимо произвести расчет показателей работы механического цеха машиностроительного предприятия серийного типа производства, изготавливающего сложную продукцию (средние детали) на III квартал текущего года на основании исходных данных. 2. часть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт16 лет назад