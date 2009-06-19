Доброго времени суток всем!

Я занимаюсь написанием работ уже 3 года. Специализируюсь на следующих направлениях: экономика, бухучет, менеджмент, юриспруденция, педагогика, социология, информатика, налоговое право. Ранее мною написанные работы в основном защищались в г. Армавире.

В моем портфолио Вы найдете несколько моих творений разной тематики

Буду рада работать с Вами.