pisaka

Александра pisaka

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад

Доброго времени суток всем!

Я занимаюсь написанием работ уже 3 года. Специализируюсь на следующих направлениях: экономика, бухучет, менеджмент, юриспруденция, педагогика, социология, информатика, налоговое право. Ранее мною написанные работы в основном защищались в г. Армавире.

В моем портфолио Вы найдете несколько моих творений разной тематики

Буду рада работать с Вами.

  • Курсовая работа

    $20

    Есть еще одна курсовая работа - по дисциплине"Цифровые устройства и микропроцессоры". Задание:Одним из приёмов повышения достоверности данных на выходе цифровых устройств является троирование аппаратуры.При этом устанавливаются три одинаковых цифровых блока,на каждый из которых заводятся ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая работа по менеджменту

    Необходимо написать курсову работу по менеджменту на тему "Формирование организационной структуры управления" на примете конкретного предприятия. Смотрите приложение. Бюджет ограничен - 500 р.Сроки 3 дня.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Произвести расчет показателей работы

    $20

    1. Часть. Необходимо произвести расчет показателей работы механического цеха машиностроительного предприятия серийного типа производства, изготавливающего сложную продукцию (средние детали) на III квартал текущего года на основании исходных данных. 2. часть ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад