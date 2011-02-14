Очень качественные тексты: Медицина, глянец, обозрения, PR

10 лет в глянцевой прессе!

Журналистика высшей пробы!

Медицинская журналистика - идеал!

Мужчина, 33 года.

Живу в Италии : Рим-Неаполь

Бываю в Киеве и в Москве.

Образование: высшее, Национальный медицинский Университет им. Богомольца

В глянцевой прессе с 1999 года, фактически с момента ее появления в Украине.

Журналы XXL, FHM, Maxim, Men's Health, Т3, Б-52, Мой Доктор, 32 magazine, National Geographic, GQ.

Работал журналистом, литературным редактором, директором по PR и рекламе издательского дома, главным редактором, директором рекламно-информационного агентства.

Увлечения и хобби - электронная музыка, клубный бизнес, большие фестивали в Европе.

Направления в журналистике:

* Медицина - All Inclusive - статьи, новости, интервью, качественный PR, контент для сайтов о медицине и здоровье

* Интервью: министры и бизнесмены, политики и врачи, артисты театра и кино, певцы и музыканты, ди-джеи, автогонщики, интересные люди самых разных профессий и занятий.

Нахожу общий язык с людьми практически любого интеллектуального уровня и социального статуса. Опыт интервью - более 200.

* Статьи: широчайший спектр - от литературных обозрений (за 10 лет - более 150 книг) до статей о культуре и медицине, известных личностях, кино и музыке. Особенно нравится жанр репортажа или отчета с места событий! Возможны интересные отчеты по мероприятиям в Европе.

* PR: за 11 лет работы писал и делал, кажется, все что только можно себе представить в PR и BTL! Алкоголь и одежда, гаджеты, мобильные операторы и описания вечеринок, светские хроники, концерты, презентации, слоганы, разработка концепций, медиапланирование. Написал около 300 текстов, сопровождающих вечеринки.

* Ночные клубы и клубная культура. Был первым журналистом, который начал писать об электронной музыке и ночных клубах в Украине. Первым в нашей стране брал интервью у ди-джеев мирового уровня: Tiesto, Armin Van Buuren, John Digweed, John Acquaviva, Oliver Huntemann и другие. В 2005 году написал первую историю ночных клубов Киева. Написал более 300 вводных текстов по вечеринкам и фестивалям. Пишу рецензии на клубную музыку.

Опыт работы на ПК - 15 лет!

Работаю со всеми офисными и полиграфическими программами, могу с легкостью модерировать раздел новостей, особенно политических и медицинских (реальных новостей, не лабуды) на сайтах самой разной направленности.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: kadaver2001

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