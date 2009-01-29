piskasosiska

Требуется собрать OpenVPN клиент под Mac OS из свободно распространяемых исходников Tunnelblick. В клиент должен быть встроен заданный конфиг файл с настройками. На выходе должна получится инсталяшка после установки которой приложением можно сразу пользоваться без каких либо ...
Александр Шевченко piskasosiskapiskasosiska
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Всем привет! Требуется сделать вёрстку 46 страниц (очень много однотипных, повторяющихся элементов) и натянуть на самописный двиг (написано на php). Пример дизайна главной страницы и пары внутренних прицепил в приложении. Интересует только комплексное решение от ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно нарисовать оригинальный дизайн партнёрской программе по продаже рингтонов. Требуется дизайн: - главного сайт (главная страница и 2-3 типовые внутренние) - дизайн каталога рингтонов для партнёров ( упрощённый вариант главного сайт. Одна главная, одна внутрянняя) - парочка дизайнов скинов ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт15 лет назад