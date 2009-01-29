piskasosiska

Александр Шевченко piskasosiska

 
44 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Cборка OpenVPN клиента из исходников под Mac OS

    Требуется собрать OpenVPN клиент под Mac OS из свободно распространяемых исходников Tunnelblick. В клиент должен быть встроен заданный конфиг файл с настройками. На выходе должна получится инсталяшка после установки которой приложением можно сразу пользоваться без каких либо ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен флэш баннер с плеером mp3

    Нужно отрисовать флэш баннер с меняющимися статичными картинками. По клику на каждую из картинок мы должны уходить на заранее заданный урл. На каждой картинке должен быть расположен плеер мп3 файлов, который по клику на play играет mp3 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется вёрстка + натяжка на самописный движок

    Всем привет! Требуется сделать вёрстку 46 страниц (очень много однотипных, повторяющихся элементов) и натянуть на самописный двиг (написано на php). Пример дизайна главной страницы и пары внутренних прицепил в приложении. Интересует только комплексное решение от ...

    PHPДизайн главной страницы
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт рингтонов

    Нужно нарисовать оригинальный дизайн партнёрской программе по продаже рингтонов. Требуется дизайн: - главного сайт (главная страница и 2-3 типовые внутренние) - дизайн каталога рингтонов для партнёров ( упрощённый вариант главного сайт. Одна главная, одна внутрянняя) - парочка дизайнов скинов ...

    WordPressHTML
    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад