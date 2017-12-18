piter151

Александр piter151

 
30 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
javacode
Максим 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
$1
10 баллов
6 лет назад
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Спасибо за помощь, Максим. Дельные советы, быстро отвечает. Мультизадачен) Рекомендую
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