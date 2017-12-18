Приветствую, дорогие дизайнеры и специалисты) Нужно сделать 3 варианта логотипа для строительной фирмы. Пример прикрепляю. Если у вас есть видение, как нарисовать крутой логотип основываясь на пример и готовы начать прямо сейчас - оставляйте, пожалуйста, ваши заявки.