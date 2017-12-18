Добрый день, дорогие копирайтеры. Нужно написать текст для поста в Инстаграм. Есть ТЗ и пример стилистики текста. Задание актуально только для тех, кто напишет тестовый текст на 2-3 абзаца. Жду ваших откликов
- $4Копирайтинг19 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Добрый день, дорогие специалисты.[/b] Есть достаточно тривиальная задача. [b]Дано:[/b] фото мебели в формате psd (с вырезанным фоном) [b]Нужно:[/b] предложить неброский фон и добавить "живые тени". В общем нужно придать фото товарный вид (фотографировали в студии). Фото будут использоваться ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт2 года назад
Приветствую, дорогие дизайнеры и специалисты) Нужно сделать 3 варианта логотипа для строительной фирмы. Пример прикрепляю. Если у вас есть видение, как нарисовать крутой логотип основываясь на пример и готовы начать прямо сейчас - оставляйте, пожалуйста, ваши заявки.Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт3 года назад
Есть модуль Seogen 2.7.0, он работает с версией PHP 5, нужно его переделать под PHP 7.0 и выше Ваши предложения и стоимости работыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $18
Сайт: https://bit.ly/2pziyuh CMS: Opencart 1.5.5 Адаптировать под мобильные устройства и планшеты, чтобы сервис Google определил сайт как адаптивный (https://search.google.com/test/mobile-friendly)Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно написать 5 СЕО-статей на тему клининга. Ключевые слова и темы предоставлюКопирайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужно написать 5 СЕО-текстов на тему клининга. Ключевые слова предоставляюКопирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать копию сайта с заменой цветов, товаров и информации. Возможно упрощение по функционалу. По завершению задачи есть дополнительная работа. Сайт: vzloma.netВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно вывести несколько характеристик товара в список (на страницу категории как на примере). Движок Opencart 1.5.5.2, модульная тема Journal 2.9.5 С дополнительными вопросами писать желательно в Telegram: http://t.me/piter151Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать размеры фона верхнего блока (с фильтром) 1900х700 на расширениях больше 1366х768 metr.by/minsk/novostroyki. Сохранить адаптивность. Возможны 2 вида фона: изображение и видео. Нужно чтобы на широких экранах фон был адаптивный и растягивался. Высота видео 700px. Нужно ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать SQL-запрос UPDATE на обновление значения поля minimum WHERE product_id = *значение id Структура данных в таблице Opencart 1.5.5.1Базы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $4
Не приходит письмо на e-mail администратору и заказчику о новом заказе Opencart 2.3. Системные файлы не затрагивались. Производилась установка модуля x-shipping.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно добавить фото товара в шаблон письма о новом заказе администратору и заказчику. Пишите Ваши предложения. Цена договорнаяВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать универсальную читалку для всех типов расширений электронных книг (pdf, fb2, epub, djvu, doc, rtf, txt и так далее). Необходимая совместимость: Windows XP-10/Mac OS все версии. Есть некоторые требования по функционалу. Обсуждение и подробное ТЗ в ЛС. Оставляйте ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад