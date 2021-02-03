✩ Удобные и адаптивные сайты в срок. Кроссбраузерная верстка по БЭМ с комментариями. Flex, CSS3, HTML5, JS ✩
✅ Удобно, качественно, в срок - вот мои аргументы!
Для вас при работе со мной:
- Адаптивная верстка сайтов. Качественно сверстаю адаптивный сайт по вашему макету для ПК.
- Помощь с разработкой технического задания✍. Едва ли возможно всё учесть в ТЗ. При спорных моментах предложу несколько вариантов локальных решений на ваш выбор. Дизайнер упустил ряд важных мелочей? Обговорим, дополним, сверстаем не выходя за рамки оговоренного бюджета и сроков.
- Тестирование и оптимизация под разные браузеры. Проведу ручные тесты и отслежу возможные утечки памяти с помощью devtools (snapshots, timelines).
- Никаких параллельных проектов☕. Разрабатываю только ваш проект. Никогда не берусь за несколько работ одновременно.
- После сдачи проекта в течении двух недель я бесплатно делаю доработки и исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже.
- берусь за ваш проект сразу ✔️
- довожу его до конца ✔️
- не нарушаю сроков ✔️
- CSS3(SASS, SCSS)
- HTML5 (KIT)
- JS/TS (знание последних ES, работа со старыми скриптами)
- FLEX/GRID/медиа запросы
- Avocode
- Prepros
- PhotoShop
- SublimeText3
- Git/GitHub/GItLab
- Node.js
- Высшее техническое
- опыт работы JS разработчиком интерфейсов в компании Тензор
- оценка проекта
- качественное выполнение работы в оговоренные сроки
- проверка и тестирование выполненной работы
- оплата
- передача архива с проектом
Связь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Вконтакте: https://vk.com/piterskyk
- Телеграмм: @pitersky_k
- Skype: live:.cid.8b4d9844ba54f055
- Номер телефона: 89109645134
- перевод Visa/Master Card
- PayPal
- другие удобные для вас способы
Я - начинающий фрилансер! Обучался, работал и много практиковался для исполнения своей мечты - стать свободным и работать на себя. Но не торопись закрывать на этом мой профиль. Быть может я смогу помочь тебе выгоднее других! Для первых трёх заказчиков я делаю скидку в размере 50 процентов от стоимости проекта!
Также я готов предоставить примеры своих реальных работ:
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