pitersky_k

✩ Удобные и адаптивные сайты в срок. Кроссбраузерная верстка по БЭМ с комментариями. Flex, CSS3, HTML5, JS ✩

✅ ﻿Удобно, качественно, в срок - вот мои аргументы!

Для вас при работе со мной:

Адаптивная верстка сайтов. Качественно сверстаю адаптивный сайт по вашему макету для ПК.

Качественно сверстаю адаптивный сайт по вашему макету для ПК. Помощь с разработкой технического задания✍. Едва ли возможно всё учесть в ТЗ. При спорных моментах предложу несколько вариантов локальных решений на ваш выбор. Дизайнер упустил ряд важных мелочей? Обговорим, дополним, сверстаем не выходя за рамки оговоренного бюджета и сроков.

Едва ли возможно всё учесть в ТЗ. При спорных моментах предложу несколько вариантов локальных решений на ваш выбор. Дизайнер упустил ряд важных мелочей? Обговорим, дополним, сверстаем не выходя за рамки оговоренного бюджета и сроков. Тестирование и оптимизация под разные браузеры. Проведу ручные тесты и отслежу возможные утечки памяти с помощью devtools (snapshots, timelines).

Проведу ручные тесты и отслежу возможные утечки памяти с помощью devtools (snapshots, timelines). Никаких параллельных проектов☕. Разрабатываю только ваш проект. Никогда не берусь за несколько работ одновременно.

После сдачи проекта в течении двух недель я бесплатно делаю доработки и исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже.

берусь за ваш проект сразу ✔️

довожу его до конца ✔️

не нарушаю сроков ✔️

CSS3(SASS, SCSS)

HTML5 (KIT)

JS/TS (знание последних ES, работа со старыми скриптами)

FLEX/GRID/медиа запросы

Avocode

Prepros

PhotoShop

SublimeText3

Git/GitHub/GItLab

Node.js

Высшее техническое﻿

опыт работы JS разработчиком интерфейсов в компании Тензор

оценка проекта

качественное выполнение работы в оговоренные сроки

проверка и тестирование выполненной работы

оплата

передача архива с проектом

Связь со мной:

перевод Visa/Master Card

PayPal

другие удобные для вас способы

Я - начинающий фрилансер! Обучался, работал и много практиковался для исполнения своей мечты - стать свободным и работать на себя. Но не торопись закрывать на этом мой профиль. Быть может я смогу помочь тебе выгоднее других! Для первых трёх заказчиков я делаю скидку в размере 50 процентов от стоимости проекта!

Также я готов предоставить примеры своих реальных работ: