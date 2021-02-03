pitersky_k

Константин pitersky_k

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#10025; Удобные и адаптивные сайты в срок. Кроссбраузерная верстка по БЭМ с комментариями. Flex, CSS3, HTML5, JS &#10025;

✅ ﻿Удобно, качественно, в срок - вот мои аргументы!

Для вас при работе со мной:

  • Адаптивная верстка сайтов. Качественно сверстаю адаптивный сайт по вашему макету для ПК.
  • Помощь с разработкой технического задания✍. Едва ли возможно всё учесть в ТЗ. При спорных моментах предложу несколько вариантов локальных решений на ваш выбор. Дизайнер упустил ряд важных мелочей? Обговорим, дополним, сверстаем не выходя за рамки оговоренного бюджета и сроков.
  • Тестирование и оптимизация под разные браузеры. Проведу ручные тесты и отслежу возможные утечки памяти с помощью devtools (snapshots, timelines).
  • Никаких параллельных проектов☕. Разрабатываю только ваш проект. Никогда не берусь за несколько работ одновременно.
Гарантия:

  • После сдачи проекта в течении двух недель я бесплатно делаю доработки и исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже.
Моё кредо:

  • берусь за ваш проект сразу ✔️
  • довожу его до конца ✔️
  • не нарушаю сроков ✔️
С какими технологиями и программами я работаю:

  • CSS3(SASS, SCSS)
  • HTML5 (KIT)
  • JS/TS (знание последних ES, работа со старыми скриптами)
  • FLEX/GRID/медиа запросы
  • Avocode
  • Prepros
  • PhotoShop
  • SublimeText3
  • Git/GitHub/GItLab
  • Node.js
Моё образование и опыт работы:

Порядок работы со мной:

  • оценка проекта
  • качественное выполнение работы в оговоренные сроки
  • проверка и тестирование выполненной работы
  • оплата
  • передача архива с проектом
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Связь со мной:

Способы оплаты:

  • перевод Visa/Master Card
  • PayPal
  • другие удобные для вас способы
Привет! Благодарю за обращение внимания на мою страницу 

Я - начинающий фрилансер! Обучался, работал и много практиковался для исполнения своей мечты - стать свободным и работать на себя. Но не торопись закрывать на этом мой профиль. Быть может я смогу помочь тебе выгоднее других! Для первых трёх заказчиков я делаю скидку в размере 50 процентов от стоимости проекта!

Также я готов предоставить примеры своих реальных работ: