pittttlistru

Всем привет!

С детства увлекался рисунком и музыкой. Позже увлечение переросло в хобби и в результате стало профессией. Занимаюсь 3д графикой с 2004 года. Увлекаюсь дизайном, музыкой, кинематографом и многим другим.

Профессионально начал заниматься 3д дизайном с 2007 - 2 года работы в дизайн-студии "ParaArt", после этого занялся фрилансом, и на данный момент работаю в фирме ТикисЛаб в геймдев направлении. Имею опыт работы с текстурингом, персонажной анимацией, высоко полигональным средне полигональным и низкополигональным моделингом, визуализацией.