Есть опыт работы в следующих областях:

-набор текста (печатный, рукописный)

-распознавание документов, книг

-конвертация текста в любые форматы

-набор формул, таблиц

-построение схем, графиков

-работа с Microsofte Office

-работа с Corel Draw, Visio

-работа с PDF

-наполнение сайтов

-транскрибация аудио, видео

-хорошие знания HTML, CSS, Joomla

Все работы качественно и в срок