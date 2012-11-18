pixel_em

Евгений Михайленко pixel_em

 
36 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Есть опыт работы в следующих областях:

-набор текста (печатный, рукописный)

-распознавание документов, книг

-конвертация текста в любые форматы

-набор формул, таблиц

-построение схем, графиков

-работа с Microsofte Office

-работа с Corel Draw, Visio

-работа с PDF

-наполнение сайтов

-транскрибация аудио, видео

-хорошие знания HTML, CSS, Joomla

Все работы качественно и в срок

HTMLCSSJoomla
Портфолио