Есть опыт работы в следующих областях:
-набор текста (печатный, рукописный)
-распознавание документов, книг
-конвертация текста в любые форматы
-набор формул, таблиц
-построение схем, графиков
-работа с Microsofte Office
-работа с Corel Draw, Visio
-работа с PDF
-наполнение сайтов
-транскрибация аудио, видео
-хорошие знания HTML, CSS, Joomla
Все работы качественно и в срок
Портфолио
- Создание диаграмм в MS Word124 просмотра
- Создание схемы в Corel Draw334 просмотра
- Набор формул122 просмотра
- Набор текста с отсканированных страниц193 просмотра