pixelkazan

Частный веб-дизайнер и разработчик с 10-летним опытом работы в сфере IT.
Приветствую вас, дорогие друзья и, надеюсь, будущие клиенты! Меня зовут Адель, я - частный веб-дизайнер, SEO-специалист и Интернет-маркетолог, специализируюсь на создании сайтов под ключ. За спиной 10-летний опыт работы в крупной it-компании.
Стабильно нахожусь в топе поисковых систем по всей России и странам ближнего зарубежья по запросу "частный веб дизайнер". Мой сайт: studiopixel.ru (Посмотреть больше работ можно на сайте - они все единственные в своем роде). Никаких шаблонов. Обращайтесь - сработаемся! Тел.: +79297222299 Почта: [email protected]
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