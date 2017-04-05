pixelkazan

Частный веб-дизайнер и разработчик с 10-летним опытом работы в сфере IT.

Приветствую вас, дорогие друзья и, надеюсь, будущие клиенты! Меня зовут Адель, я - частный веб-дизайнер, SEO-специалист и Интернет-маркетолог, специализируюсь на создании сайтов под ключ. За спиной 10-летний опыт работы в крупной it-компании.