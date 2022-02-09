Pixel-Shot Product

﻿Фотосъемка в исполнении Pixel-Shot студии – это полный пакет услуг по созданию продающего визуального контента. От идеи и концепции до сценария, съемки и постобработки с учетом требований рынка, характеристик товара и предпочтений целевой аудитории.

Мы специализируемся на съемках разного уровня сложности.

Более 10 лет проводим фотосъемки в городе, и за его пределами. Реализовываем различные рекламные проекты. Наши работы Вы можете видеть на рекламных билбордах, рекламных постах в интернете и соцсетях, в печатной продукции.

Работы выполняются в оборудованной студии, укомплектованной необходимым освещением, мебелью и фонами.

Если у вас есть особенное пожелание или предложения, свяжитесь с нами, и мы с удовольствием Вам поможем и обсудим все возникшие вопросы.