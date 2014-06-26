Уникальный дизайн landing страниц, конверсия от 10%
Салют! Меня зовут Виталик, веб дизайнер, юзабилити специалист. Упор беру на разработку Landing страниц.
Опыт>8лет. Обширное портфолио.
Всегда в работе ответственнен за Результат и Качество.
Сдаю только работу которой восхищён сам.
Типовой ориентир по ценовым и временным рамкам: ~200-500$ проект, 4-7 дней.
Проекты бывают как дешевле этой планки так и дороже — оценка дизайна проекта бесплатна, просто свяжитесь со мной.
Портфолио
- ЮСИ - Landing page213 просмотров
- ТеоБит - Landing page159 просмотров
- Apex - Landing page165 просмотров
- Sape - Landing page165 просмотров
- Papico - Landing page108 просмотров
Дизайн сайтов
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от $100
от 7 дней
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