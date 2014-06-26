Уникальный дизайн landing страниц, конверсия от 10%

Салют! Меня зовут Виталик, веб дизайнер, юзабилити специалист. Упор беру на разработку Landing страниц.

Опыт>8лет. Обширное портфолио.

Всегда в работе ответственнен за Результат и Качество.

Сдаю только работу которой восхищён сам.

Типовой ориентир по ценовым и временным рамкам: ~200-500$ проект, 4-7 дней.

Проекты бывают как дешевле этой планки так и дороже — оценка дизайна проекта бесплатна, просто свяжитесь со мной.