Продающий landing page "лендинг " европейский стиль

Мы команда, работаем на рынке России уже 5-лет.

Полное портфолио - https://www.fl.ru/users/pixip/

Свою профессиональную деятельность я начал в 2009

году, спустя два года в 2011 году родилась команда »pixip», это были

фрилансеры с разных уголков мира, сейчас нас 7 человек. Мы любим свою

работу и всегда на связи!

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+ Landing Page под ключ!

+ Верстка макетов HTML5/CSS3/JS

+ Адаптивная верстка

+ Анимации на Landing page

+ Интернет магазины

Дизайн и верстка крупных проектов!