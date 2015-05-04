Продающий landing page "лендинг " европейский стиль
Мы команда, работаем на рынке России уже 5-лет.
Полное портфолио - https://www.fl.ru/users/pixip/
Свою профессиональную деятельность я начал в 2009
году, спустя два года в 2011 году родилась команда »pixip», это были
фрилансеры с разных уголков мира, сейчас нас 7 человек. Мы любим свою
работу и всегда на связи!
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+ Верстка макетов HTML5/CSS3/JS
+ Адаптивная верстка
+ Анимации на Landing page
+ Интернет магазины
Дизайн и верстка крупных проектов!