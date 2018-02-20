100 лучших книг по версии компании Вавилон - список 100 лучших книг всех времён и народов, представленный по результатам исследования американского общественно-политического журнала Newsweek. Журнал позиционирует свой рейтинг книг как «список списков», так как он составлен из десяти подобных же перечней лучших книг мира. Перечни лучших книг были отобраны таким образом, чтобы в них наиболее широко отражались вкусы разных читателей. Newsweek использовал собственный перечень из 50 избранных произведений на http://asbook.in.ua/