pjanabelle

Анна Фильваркова pjanabelle

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Переводчик (английский, немецкий, русский, украинский).

Переводы:

англ - рус, укр

рус, укр - англ

нем - рус, укр

рус - укр

укр - рус

нем - англ

Помощь в изучении английского и немецкого, составление поурочных планов, тыстовых и контрольных заданий.

Образование:

Винницкий Государственный Педагогический Университет - Институт Иностранных Языков - Учитель Английского, немецкого, Зарубежной Литературы

Пераподаю в Физико- Математической Гимназии английский язык, более 7 лет работаю репетитором и переводчиком (общая тематика, косметология, инструкции). Рерайтер около полугода.

Требовательна к себе и отношусь к другим так же.

Отвечу на другие интересующие вас вопросы.

Отзывы заказчиков

sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
день назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Перевод текста с русского на английский
Усидчивый, аккуратный и порядочный человек, Самые лучшие впечатления и рекомендации!
Необычайно ответственный, вежливый и грамотный заказчик - настоящий профессионал! Очень рада сотредничеству.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#304
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#7979