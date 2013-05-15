Переводчик (английский, немецкий, русский, украинский).

Переводы:

англ - рус, укр

рус, укр - англ

нем - рус, укр

рус - укр

укр - рус

нем - англ

Помощь в изучении английского и немецкого, составление поурочных планов, тыстовых и контрольных заданий.

Образование:

Винницкий Государственный Педагогический Университет - Институт Иностранных Языков - Учитель Английского, немецкого, Зарубежной Литературы

Пераподаю в Физико- Математической Гимназии английский язык, более 7 лет работаю репетитором и переводчиком (общая тематика, косметология, инструкции). Рерайтер около полугода.

Требовательна к себе и отношусь к другим так же.

Отвечу на другие интересующие вас вопросы.