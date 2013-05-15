Переводчик (английский, немецкий, русский, украинский).
Переводы:
англ - рус, укр
рус, укр - англ
нем - рус, укр
рус - укр
укр - рус
нем - англ
Помощь в изучении английского и немецкого, составление поурочных планов, тыстовых и контрольных заданий.
Образование:
Винницкий Государственный Педагогический Университет - Институт Иностранных Языков - Учитель Английского, немецкого, Зарубежной Литературы
Пераподаю в Физико- Математической Гимназии английский язык, более 7 лет работаю репетитором и переводчиком (общая тематика, косметология, инструкции). Рерайтер около полугода.
Требовательна к себе и отношусь к другим так же.
Отвечу на другие интересующие вас вопросы.
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Усидчивый, аккуратный и порядочный человек, Самые лучшие впечатления и рекомендации!
Ответный отзыв
Необычайно ответственный, вежливый и грамотный заказчик - настоящий профессионал! Очень рада сотредничеству.
Переводы
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#304
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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