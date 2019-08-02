Мысли о технологиях

в процессе оценки недвижимости.

В ежеквартальном издании «Оценщик недвижимости» (№ 1 (73), 2012 г.) я опубликовал статью «Оценка недвижимости в сравнительном подходе - инструмент эксперта по труду», обширные выдержки из которого приведены в этой статье.

публиковать ™ http://4users.info/kak-izmenit-ili-ubrat-poisk-yandeks-v-opera/.

Я представил формулу для определения подобия недвижимости.

Определенная в результате применения формула меры может быть использована для определения доли подобия имущества, при этом не может быть непосредственно использована в процессе оценки недвижимости, поскольку полученные результаты отличаются от Гораздо лучше, чем ожидалось.

Только введение в формулу переменной в зависимости от количества рыночных характеристик, которые не отличают оцениваемую недвижимость от аналогичной недвижимости, позволило использовать ее в процессе оценки недвижимости.

В результате многих анализов и сравнений была создана новая модель для определения сходства объектов недвижимости.

Эту формулу также можно использовать при использовании метода сравнения в парах и методов корректировки средней цены, для обоснования: почему вы приняли эти, а не другие реальные свойства.

Используя формулу для определения подобия недвижимости, я разработал метод оценки недвижимости для метода парного сравнения, который я назвал: Методика измерения подобия недвижимости.

Повторяемость методологии ошеломления, с одной стороны, скучна, с другой - впечатляет, потому что она постоянно работает.

Глядя на то, как люди реагируют на политический подрыв, вы можете понять множество других механизмов, например, почему, несмотря на предупреждения, бабушки все-таки дают последние деньги "кололей" Внучка или как чудесно продавцы продают за 3 тысячи сковородок, что стоит на базаре 50 злотых.

Ритуал "Системный ауто" это политический метод для внучки, и это не польское изобретение, а также не специфика демократии в наследии, это хорошо известная методика, поскольку некий император ввел в состав сенат лошади.

В Польше у нас уже было несколько антисистемных спасителей нации, хронологически они были: Стэн Тимински, Анджей Леппер, Януш Паликот, Януш Корвин-Микке (ротационный) и последнее приобретение Павла Кукиза.

Каждый из них был теоретически отличен, потому что сила антисистемного кандидата заключается в свободном использовании социальных настроений и превращении определенной социальной группы в контролируемых повстанцев.