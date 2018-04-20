Работаю QA более 5 лет
Сертифицированный ISTQB специалист.
- 5 лет опыта в мануальном тестировании
- 2 годa опыта работы в автоматизация: C#, Spec Flow, Selenium, Winium(.NET applications)
- Составление тест-плана, тест-кейсов и другой документации
- Написание документации, пользовательская и внутренняя
- Составление Acceptance Criteria
- Настройка Jira board под Scrum/Kanban
- Знание теории и методологий тестирования
- Тестирование безопасности
- SSH, Android Studio, Console, perl, SQL
- Опыт работы в баг-трекинговых системах: BugGenie, Jira, TFS
- Управление командой из 7ми тестеровщиков
- Работаю по всем направлениея - WEB, Desktop, Mobile, API
Виды тестирования , с которыми работаю:
- Функциональное тестирование, как white box, так и black box
- Системное тестирование
- Регрессионное тестирование
- Юзабилити тестирование
В чем еще разбираюсь?
- Свободное знание английского языка
- Java/C#
- SQL