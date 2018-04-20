pjotrs

Петр pjotrs

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Работаю QA более 5 лет

Сертифицированный ISTQB специалист.

  • 5 лет опыта в мануальном тестировании
  • 2 годa опыта работы в автоматизация: C#, Spec Flow, Selenium, Winium(.NET applications)
  • Составление тест-плана, тест-кейсов и другой документации
  • Написание документации, пользовательская и внутренняя
  • Составление Acceptance Criteria
  • Настройка Jira board под Scrum/Kanban
  • Знание теории и методологий тестирования
  • Тестирование безопасности
  • SSH, Android Studio, Console, perl, SQL
  • Опыт работы в баг-трекинговых системах: BugGenie, Jira, TFS
  • Управление командой из 7ми тестеровщиков
  • Работаю по всем направлениея - WEB, Desktop, Mobile, API

Виды тестирования , с которыми работаю:

  • Функциональное тестирование, как white box, так и black box
  • Системное тестирование
  • Регрессионное тестирование
  • Юзабилити тестирование

В чем еще разбираюсь?

  • Свободное знание английского языка
  • Java/C#
  • SQL