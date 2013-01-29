Программирование 1С, учебный курс ПК, 1С. Сайтостроение. Дизайн на ПК.

Программирование 1С, КУРСЫ - ПК, 1С8.2, 1С8.1, 1С7.7, ЕГЭ. WordPress, Dreamweaver, CorelDraw, Photoshop.

Сайтостроение. Дизайн на ПК. 1C:Предприятие 8.2: ”Бухгалтерия Предприятия”, ”Управление торговлей”, ”УПП”.

Выполнение работ и курсы проводит преподаватель с большим стажем работы, преподавания и практики, имеющий сертификаты фирмы 1С-торговля, бухгалтерский учет - в течении нескольких лет ведение и сопровождение 1С:Предприятие 7.7 «Комплексная конфигурация» на предприятии услуг и сервиса по всем разделам бухгалтерского учета. Прошел обучение по курсу - «1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию», «1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию».