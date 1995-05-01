Профессиональные знания и навыки:
Языки программирования: Python, Php, Html, C, Clipper, FoxPro
Операционные системы: MS-DOS, Windows, Linux
Базы данных: Oracle 8.x, Informix 5-7-9.x, PostgreSQL, Mysql 3.x, xBASE
4GL: Informix, PL/SQL
Компьютерные системы: PC
Профессиональные достоинства:
анализ и постановка задачи;
персональное исполнение проекта;
ответственность;
обучаемость;
коммуникативность.
Образование:
- Липецкий государственный педагогический университет, факультет экономики и информатики, красный диплом
- Владивостокский гидрометеорологический техникум, отделение метеорологии
Опыт программных разработок: (в порядке убывания)
Проект 1:
название: CallCenter
клиент: Липецкэлектросвязь
продолжительнось: 09.2005 - по наст.время
разработчиков: 3
окружение: Oracle 8 Database, PostgreSQL, Python, Tkinter, Perl, Web-server Apache 1.3, Linux SuSE
описание: система предоставления услуг телефонных переговоров и оказания справочно-информационных услуг по телефону
участие: координирование работ, анализ и постановка, кодирование
Проект 2:
название: Централизованное автоматизированное бюро ремонта
клиент: Липецкэлектросвязь
продолжительнось: 11.2003 - 05.2005
разработчиков: 2
окружение: Oracle 8 Database, PL/SQL, Perl, Html, Web-server Apache 1.3, Linux SuSE
описание: система автоматизированного приема заявок на ремонт телефона, учет и контроль исполнения заявок
участие: координирование работ, анализ и постановка, кодирование
Проект 3:
название: Обучающий курс "Бухгалтерский баланс"
клиент: частное лицо
продолжительнось: 02.2002 - 06.2002
разработчиков: 1
окружение: Mysql 3 Database, PHP, Html, Web-server Apache 1.3
описание: система дистанционного обучения по чтению и пониманию бухгалтерского баланса
участие: анализ и постановка, кодирование
Проект 4:
название: Продажа телефонных карт
клиент: Липецкэлектросвязь
продолжительнось: 09.2001 - 03.2002
разработчиков: 1
окружение: Informix 9 Database, 4GL, Linux RedHat
описание: система учета и продажи телефонных карт различного вида в отделениях электросвязи
участие: анализ и постановка, кодирование
Проект 5:
название: Центр обслуживания вызовов
клиент: Липецкэлектросвязь
продолжительнось: 07.2001 - 10.2003
разработчиков: 3
окружение: Informix 9 Database, C, ncurses, Linux SuSE
описание: система оказания справочно-информационных услуг по телефону
участие: координирование работ, анализ и постановка, кодирование
Проект 6:
название: Автоматизированный переговорный пункт
клиент: Липецкэлектросвязь
продолжительнось: 01.2000 - 05.2001
разработчиков: 3
окружение: Informix 9 Database, 4GL, Linux RedHat
описание: авансовая система предоставления междугородних переговоров по телефону
участие: координирование работ, анализ и постановка, кодирование
Проект 7:
название: Прием оплат за газ
клиент: Липецкий горгаз
продолжительнось: 10.1999 - 03.2000
разработчиков: 1
окружение: Informix 7 Database, 4GL, Linux RedHat
описание: система учета и приема платежей за услуги горгаза в отделениях электросвязи
участие: анализ и постановка, кодирование
Проект 8:
название: Прием оплат за коммунальные услуги
клиент: Липецкий ЖКХ
продолжительнось: 06.1998 - 02.1999
разработчиков: 1
окружение: Informix 7 Database, 4GL, Linux RedHat
описание: система учета и приема платежей за услуги жилищно-коммунальных служб в отделениях электросвязи
участие: анализ и постановка, кодирование
Проект 9:
название: Услуги телеграфа
клиент: Липецкэлектросвязь
продолжительнось: 06.1996 - 05.1997
разработчиков: 1
окружение: Clipper 5, MS-DOS
описание: система учета и контроля предоставления телеграфных услуг
участие: анализ и постановка, кодирование
Проект 10:
название: Прием и передача телеграмм
клиент: Липецкэлектросвязь
продолжительнось: 11.1995 - 05.1998
разработчиков: 2
окружение: Informix 5-7 Database, 4GL, UNIX SCO V - Linux RedHat
описание: система приема, передачи и учета телеграмм в отделениях электросвязи
участие: координирование работ, анализ и постановка, кодирование
Проект 11:
название: Основные средства
клиент: Липецкэлектросвязь
продолжительнось: 05.1995 - 10.1995
разработчиков: 1
окружение: Clipper 5, MS-DOS
описание: система учета и контроля основных средств
участие: анализ и постановка, кодирование
Проект 12:
название: Долг
клиент: Липецкэлектросвязь
продолжительнось: 10.1994 - 04.1995
разработчиков: 1
окружение: Clipper 5, MS-DOS
описание: система контроля взаиморасчетов с юридичесими лицами и ограничения предоставления услуг
участие: анализ и постановка, кодирование
Проект 13:
название: Платежные документы
клиент: ЖКХ п.Тикси
продолжительнось: 10.1992 - 05.1993
разработчиков: 1
окружение: Clipper 87, MS-DOS
описание: система оформления и учета платежных документов, контроль взаиморасчетов с заказчиками и клиентами
участие: анализ и постановка, кодирование
Проект 14:
название: Зарплата
клиент: ЖКХ п.Тикси
продолжительнось: 10.1991 - 05.1992
разработчиков: 1
окружение: Clipper 87, MS-DOS
описание: система расчета и учета заработной платы
участие: анализ и постановка, кодирование
Проект 15:
название: Квартплата
клиент: ЖКХ п.Тикси
продолжительнось: 01.1991 - 09.1991
разработчиков: 1
окружение: Clipper 87, MS-DOS
описание: система расчета и учета поступления оплаты за оказанные услуги
участие: анализ и постановка, кодирование