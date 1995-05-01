Профессиональные знания и навыки:

Языки программирования: Python, Php, Html, C, Clipper, FoxPro

Операционные системы: MS-DOS, Windows, Linux

Базы данных: Oracle 8.x, Informix 5-7-9.x, PostgreSQL, Mysql 3.x, xBASE

4GL: Informix, PL/SQL

Компьютерные системы: PC

Профессиональные достоинства:

анализ и постановка задачи;

персональное исполнение проекта;

ответственность;

обучаемость;

коммуникативность.

Образование:

- Липецкий государственный педагогический университет, факультет экономики и информатики, красный диплом

- Владивостокский гидрометеорологический техникум, отделение метеорологии

Опыт программных разработок: (в порядке убывания)

Проект 1:

название: CallCenter

клиент: Липецкэлектросвязь

продолжительнось: 09.2005 - по наст.время

разработчиков: 3

окружение: Oracle 8 Database, PostgreSQL, Python, Tkinter, Perl, Web-server Apache 1.3, Linux SuSE

описание: система предоставления услуг телефонных переговоров и оказания справочно-информационных услуг по телефону

участие: координирование работ, анализ и постановка, кодирование

Проект 2:

название: Централизованное автоматизированное бюро ремонта

клиент: Липецкэлектросвязь

продолжительнось: 11.2003 - 05.2005

разработчиков: 2

окружение: Oracle 8 Database, PL/SQL, Perl, Html, Web-server Apache 1.3, Linux SuSE

описание: система автоматизированного приема заявок на ремонт телефона, учет и контроль исполнения заявок

участие: координирование работ, анализ и постановка, кодирование

Проект 3:

название: Обучающий курс "Бухгалтерский баланс"

клиент: частное лицо

продолжительнось: 02.2002 - 06.2002

разработчиков: 1

окружение: Mysql 3 Database, PHP, Html, Web-server Apache 1.3

описание: система дистанционного обучения по чтению и пониманию бухгалтерского баланса

участие: анализ и постановка, кодирование

Проект 4:

название: Продажа телефонных карт

клиент: Липецкэлектросвязь

продолжительнось: 09.2001 - 03.2002

разработчиков: 1

окружение: Informix 9 Database, 4GL, Linux RedHat

описание: система учета и продажи телефонных карт различного вида в отделениях электросвязи

участие: анализ и постановка, кодирование

Проект 5:

название: Центр обслуживания вызовов

клиент: Липецкэлектросвязь

продолжительнось: 07.2001 - 10.2003

разработчиков: 3

окружение: Informix 9 Database, C, ncurses, Linux SuSE

описание: система оказания справочно-информационных услуг по телефону

участие: координирование работ, анализ и постановка, кодирование

Проект 6:

название: Автоматизированный переговорный пункт

клиент: Липецкэлектросвязь

продолжительнось: 01.2000 - 05.2001

разработчиков: 3

окружение: Informix 9 Database, 4GL, Linux RedHat

описание: авансовая система предоставления междугородних переговоров по телефону

участие: координирование работ, анализ и постановка, кодирование

Проект 7:

название: Прием оплат за газ

клиент: Липецкий горгаз

продолжительнось: 10.1999 - 03.2000

разработчиков: 1

окружение: Informix 7 Database, 4GL, Linux RedHat

описание: система учета и приема платежей за услуги горгаза в отделениях электросвязи

участие: анализ и постановка, кодирование

Проект 8:

название: Прием оплат за коммунальные услуги

клиент: Липецкий ЖКХ

продолжительнось: 06.1998 - 02.1999

разработчиков: 1

окружение: Informix 7 Database, 4GL, Linux RedHat

описание: система учета и приема платежей за услуги жилищно-коммунальных служб в отделениях электросвязи

участие: анализ и постановка, кодирование

Проект 9:

название: Услуги телеграфа

клиент: Липецкэлектросвязь

продолжительнось: 06.1996 - 05.1997

разработчиков: 1

окружение: Clipper 5, MS-DOS

описание: система учета и контроля предоставления телеграфных услуг

участие: анализ и постановка, кодирование

Проект 10:

название: Прием и передача телеграмм

клиент: Липецкэлектросвязь

продолжительнось: 11.1995 - 05.1998

разработчиков: 2

окружение: Informix 5-7 Database, 4GL, UNIX SCO V - Linux RedHat

описание: система приема, передачи и учета телеграмм в отделениях электросвязи

участие: координирование работ, анализ и постановка, кодирование

Проект 11:

название: Основные средства

клиент: Липецкэлектросвязь

продолжительнось: 05.1995 - 10.1995

разработчиков: 1

окружение: Clipper 5, MS-DOS

описание: система учета и контроля основных средств

участие: анализ и постановка, кодирование

Проект 12:

название: Долг

клиент: Липецкэлектросвязь

продолжительнось: 10.1994 - 04.1995

разработчиков: 1

окружение: Clipper 5, MS-DOS

описание: система контроля взаиморасчетов с юридичесими лицами и ограничения предоставления услуг

участие: анализ и постановка, кодирование

Проект 13:

название: Платежные документы

клиент: ЖКХ п.Тикси

продолжительнось: 10.1992 - 05.1993

разработчиков: 1

окружение: Clipper 87, MS-DOS

описание: система оформления и учета платежных документов, контроль взаиморасчетов с заказчиками и клиентами

участие: анализ и постановка, кодирование

Проект 14:

название: Зарплата

клиент: ЖКХ п.Тикси

продолжительнось: 10.1991 - 05.1992

разработчиков: 1

окружение: Clipper 87, MS-DOS

описание: система расчета и учета заработной платы

участие: анализ и постановка, кодирование

Проект 15:

название: Квартплата

клиент: ЖКХ п.Тикси

продолжительнось: 01.1991 - 09.1991

разработчиков: 1

окружение: Clipper 87, MS-DOS

описание: система расчета и учета поступления оплаты за оказанные услуги

участие: анализ и постановка, кодирование