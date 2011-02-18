Опыт проектирования металлических и ж/б конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений различного уровня сложности - 6 лет;
Хорошая теоретическая подготовка;
Профессионально владею САПР;
Знание строительной нормативной документации;
Разрабатываю технические чертежи строительных конструкций по разделам: КМ, КМД, КЖ, КЖ.0
с использованием современных средств пространственного моделирования конструкций;
Выполняю расчеты прочности, устойчивости, жесткости; модальные расчеты (формы и частоты колебаний), теплотехнические расчеты конструкций, расчеты несущей способности и деформаций оснований с использованием вычислительных комплексов Autodesk Robot Structural Analysis и Ansys.
Предлагаю полный спектр услуг по проектированию коттеджей, жилых высотных зданий, производственных и общественных зданий и сооружений, современных промышленных предприятий.