Инженер-конструктор

Опыт проектирования металлических и ж/б конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений различного уровня сложности - 6 лет;

Хорошая теоретическая подготовка;

Профессионально владею САПР;

Знание строительной нормативной документации;

Разрабатываю технические чертежи строительных конструкций по разделам: КМ, КМД, КЖ, КЖ.0

с использованием современных средств пространственного моделирования конструкций;

Выполняю расчеты прочности, устойчивости, жесткости; модальные расчеты (формы и частоты колебаний), теплотехнические расчеты конструкций, расчеты несущей способности и деформаций оснований с использованием вычислительных комплексов Autodesk Robot Structural Analysis и Ansys.

Предлагаю полный спектр услуг по проектированию коттеджей, жилых высотных зданий, производственных и общественных зданий и сооружений, современных промышленных предприятий.