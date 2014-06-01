Андрей Стельмах pkqqomfcpkqqomfc
Высококачественные профессиональные услуги в сфере бухгалтерского учета и аудита,
бизнес консультирования, корпоративных финансов, юридического, налогового,
управленческого консалтинга и оценки.
Финансирование бизнеса (через кредитные продукты и государственные субсидии).
Разработка инвестиционных проектов планов развития и стандартов
осуществления контрольных функций предприятий; газового, сельского хозяйства,
оптовой и розничной торговли, сферы услуг, пищевой, автомобильной промышленность,
ресторанного бизнеса и образования.
Инвестирование проектов, подготовка документов к инвестированию, презентация проекта.
Маркетинговые исследования, подготовка бизнес-планов.
Открытие и разблокировка расчетных счетов.
Тренинги и обучение персонала.
Организация и проведение деловых мероприятий (конференций, семинаров, переговоров)
Помощь при покупке/продаже бизнеса ( полная оценка объекта, аудиторская проверка, юридическая проверка).
Приглашаю к сотрудничеству.
+7 962 719 69 67