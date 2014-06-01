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Андрей Стельмах pkqqomfc

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Аудит/бухгалтерский учет/инвестиционные проекты

Высококачественные профессиональные услуги в сфере бухгалтерского учета и аудита,

бизнес консультирования, корпоративных финансов, юридического, налогового,

управленческого консалтинга и оценки.

Финансирование бизнеса (через кредитные продукты и государственные субсидии).

Разработка инвестиционных проектов планов развития и стандартов

осуществления контрольных функций предприятий; газового, сельского хозяйства,

оптовой и розничной торговли, сферы услуг, пищевой, автомобильной промышленность,

ресторанного бизнеса и образования.

Инвестирование проектов, подготовка документов к инвестированию, презентация проекта.

Маркетинговые исследования, подготовка бизнес-планов.

Открытие и разблокировка расчетных счетов.

Тренинги и обучение персонала.

Организация и проведение деловых мероприятий (конференций, семинаров, переговоров)

Помощь при покупке/продаже бизнеса ( полная оценка объекта, аудиторская проверка, юридическая проверка).

Приглашаю к сотрудничеству.

+7 962 719 69 67