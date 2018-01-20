Функциональное тестирование приложений.
Функциональное тестирование приложений.
Знание процесса разработки ПО и теории тестирования;
Опыт работы с тестовой и проектной документацией;
Опыт тестирования WEB приложений (от 6 месяцев);
Критический склад ума, аналитические способности, обучаемость;
Коммуникабельность, умение работать в команде, внимательность и аккуратность.
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Тестирование ПО
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$5/час
от $50от 1 дня
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HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#4687