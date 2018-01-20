pkucharenka

Павел Кучеренко pkucharenka

 
40 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Функциональное тестирование приложений.

Функциональное тестирование приложений.

Знание процесса разработки ПО и теории тестирования;

Опыт работы с тестовой и проектной документацией;

Опыт тестирования WEB приложений (от 6 месяцев);

Критический склад ума, аналитические способности, обучаемость;

Коммуникабельность, умение работать в команде, внимательность и аккуратность.

Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#189
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#4687