Web-разработчик

Техник - программист по образованию, имею опыт работы веб дизайнером, верстальщиком, системным администратором, Web-Маркетологом.

Напишу авторский текст/статью любой степени сложности. Владею основами звукорежиссуры и видеомонтажа, без проблем сведу музыкальную композицию и проведу мастеринг. Так же, не составит труда смонтировать ваш видеоролик. Присутствует опыт разработки анимационных роликов на базе go animate.

Разработаю сайт под ключ с нуля и маркетинговую стратегию по раскрутке вашего бренда в сети Интернет.