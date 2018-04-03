place-start

Разрабатываем сайты любой сложности! ЮР лицо. Договор! Возможна встреча!

Так как компания заинтересована в собственном развитии, то требуется и соответствующий подход к работе.

Так, за 4 года с небольшим штат изменился с 2 человек до 30. За 4 года реализовано более 300 проектов. У нас очень сильный штат дизайнеров и программистов! Только специализированные сотрудники имеющие дипломы и сертификаты. Мы первые в СНГ по разработке сайтов на Django (по версии журнала cms-magazine).

Ввиду активного роста продаж, мы открываем филиалы в нескольких городах нашей страны. В этом месяце, мы открыли филиал в г. Иваново. Теперь работать с нашими клиентами мы можем более "тесно". Наши специалисты прямо сейчас готовы взяться за Ваш проект. Обращайтесь по указанному в контактах телефону.