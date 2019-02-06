placebomoihdney

Дарья placebomoihdney

 
23 годаРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание макета для сайта

    Нужно подготовить к ПН макет .psd для бьюти салона.Нужна срочная помощь специалиста! Предлагайте свои сроки и цены.Подробности в ЛС

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Курсовая работа.

    Курсовая работа по конфликтологии, тема "Ключевые особенности античной цивилизации и проблемы конфликта". Оригинальность должна составлять минимум 78%. Сроки до понедельника. Сама занимаюсь сей делом, но внешние нюансы, если вы понимаете, о чём я. / В сущности, дорогие исполнители, предлагайте ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать логотип

    Необходимо разработать несколько вариантов лого под ютуб-канал. Конечный вариант предоставить в векторе. Оплата по факту проделанной работы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Feebon
Илья 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
$20
10 баллов
5 лет назад
Создание макета для сайта
Очередной раз рад сотрудничеству с Дарьей!
Илья снова проявил себя как профессионал и решил задачу в максимально сжатые сроки! Рада была сотрудничеству!!
Ответный отзыв
Feebon
Илья 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
$15
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать логотип
Побольше бы таких заказчиков! Дарья сразу ввела меня в курс дела! Было приятно поработать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Илья понял всё с полуслова. Быстро и чётко выполнил работу. Рекомендую.
Ответный отзыв