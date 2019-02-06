placebomoihdney

Курсовая работа по конфликтологии, тема "Ключевые особенности античной цивилизации и проблемы конфликта". Оригинальность должна составлять минимум 78%. Сроки до понедельника. Сама занимаюсь сей делом, но внешние нюансы, если вы понимаете, о чём я. / В сущности, дорогие исполнители, предлагайте ...