placebomoihdney

Нужно подготовить к ПН макет .psd для бьюти салона.Нужна срочная помощь специалиста! Предлагайте свои сроки и цены.Подробности в ЛС
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Нужно подготовить к ПН макет .psd для бьюти салона.Нужна срочная помощь специалиста! Предлагайте свои сроки и цены.Подробности в ЛС
Курсовая работа по конфликтологии, тема "Ключевые особенности античной цивилизации и проблемы конфликта". Оригинальность должна составлять минимум 78%. Сроки до понедельника. Сама занимаюсь сей делом, но внешние нюансы, если вы понимаете, о чём я. / В сущности, дорогие исполнители, предлагайте ...
Необходимо разработать несколько вариантов лого под ютуб-канал. Конечный вариант предоставить в векторе. Оплата по факту проделанной работы.