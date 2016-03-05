Я работаю в сфере оказания услуг в Интернете с 2012 года. Сотрудничал с рядом агентств и студий в России и СНГ. Во фрилансе - с 2015 года. За это время были реализованы десятки успешных проектов по самым разным направлениям. Многие стабильно работают уже много лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА
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›› Универсальность - я успешно работаю одновременно в различных сферах услуг в Интернете, что дает возможность реализовать комплексные решения и проекты.
›› Индивидуальный подход - у меня нет ограничений по бюджету, поскольку я придерживаюсь мнения, что для любого бюджета найдется свое решение.
›› Пунктуальность - я очень внимательно отношусь к этому вопросу и всегда выполняю работу точно в срок, а также строго в соответствии с требованиями проекта.
НАВЫКИ
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›› Дизайн: Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Adobe InDesign • Corel Draw
›› Системы управления контентом (CMS): WordPress • Joomla
›› Интернет-магазины: Woocommerce • Virtuemart • JoomShopping
›› Офис: Word • Excel • PowerPoint • CSV • OpenOffice
›› Поисковые системы: Google • Яндекс
›› Контекстная реклама: Google AdWords • Яндекс.Директ
УСЛОВИЯ
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›› Гарантия оплаты обязательна - предоплата или безопасная сделка.
›› Версткой занимаюсь только для крупных проектов. Для бюджетов в 3-5 тыс. руб. - в Интернете есть десятки тысяч готовых решений, всегда найдется свой вариант.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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