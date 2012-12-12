Требуется разработать качественный Flash баннер для партнерской программы. Баннер будет иметь GIF заглушку с анимацией и несколько разных размеров - 300x250, 240x400, 728x90, 468x60, 160x600 и кнопка 88x31. Имеется подробный бриф для исполнителя. Пожалуйста оставляйте заявки с ...
- Баннеры14 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем программиста, команду программистов, которая разработает EXE модуль "даунлоудер + установщик". Модуль должен уметь скачивать файл и производить установку дополнительного ПО. Что-то вроде profitraf.ru/, но с расширенными возможностями. Нужно создать конструктор для создания EXE файла и ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработать дизайн Landing-страницы для партнерской программы файлообменника. Имеется базовый дизайн сайта и подробный бриф. Обязательно требование к кандидату - умение рисовать разные пиктограммы, иллюстрации, иконки и прочую необходимую инфо-графику. Пожалуйста оставляйте Ваши отзывы с примерами похожих ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Наш проект это интернет сервис, который предоставляет пользователям возможность удобного хранения и быстрого обмена файлами. Мы имеем большую аудиторию постоянных пользователей и высокую посещаемость со всех стран мира. Наряду с основными услугами, на нашем сервисе организована ...Служба поддержки6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сотрудник в службу поддержки, на постоянную удаленную работу. В онлайн сервис хранения и обмена файлами, аналог depositfiles.com. В ваши обязанности будет входить обработка вопросов и жалоб, поступающих через тикет систему (форма обратной связи) и онлайн ...Служба поддержки19 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Требуется перевести список фраз сайта на немецкий язык. В приложении полный список, перевод нужен сегодня-завтра с утра. Пожалуйста указывайте цену за перевод.Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нам требуется разработать дизайн для сайта CPA-сети. Что такое CPA-сеть? CPA (Cost Per Action, анг. цена за действие) — модель взаимодействия между рекламодателем и вебмастером, в которой оплачиваются определенные действия пользователей на сайте рекламодателя. Для такого взаимодействия ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Требуется перевод небольшой новости с русского на английски язык. Новость в приложении.Переводы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется создать анимационный Flash баннер и аналогичный ему gif баннер. Формат баннера 240px/190px Баннер нужен для акции http://sandbox.idice.ru/action.turbobit.net/ и должен быть в схожем стиле. Просьба указывать примеры Ваших работ.Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищем начинающего QA-специалиста/Тестера на постоянную работу в команду. Вам предстоит заниматься ручным тестированием двух относительно крупных веб-проектов со сложившейся аудиторией. Условия: - Работа полностью удаленная, с графиком 5 рабочих дней в неделю, с обязательным присутствием в Skype (8 ...Тестирование ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн мобильной версии сайта Добрый день! Требуется разработать дизайн для мобильной версии сайта на основе текущей web версии. Сделать адаптивный и резиновый макет, который будет, нормально смотреться на разрешениях начиная с 240x320 и больше. Дизайн должен быть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищем специалиста по Google Analytics и/или Яндекс Метрике для настройки целей и конверсии. Готовы хорошо заплатить специалисту, который сможет настроить сложные цели, последовательности шагов, правильно расставить метки и собрать подробную статистику по конверсии в виде отчета. ...Прочее1 заявкаЗакрыт11 лет назад