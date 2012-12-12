planet3

Лев planet3

 
39 летТаиланд/Паттайя
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нарисовать Flash баннер (+ GIF заглушка и ресайзы)

    Требуется разработать качественный Flash баннер для партнерской программы. Баннер будет иметь GIF заглушку с анимацией и несколько разных размеров - 300x250, 240x400, 728x90, 468x60, 160x600 и кнопка 88x31. Имеется подробный бриф для исполнителя. Пожалуйста оставляйте заявки с ...

    Flash
    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Даунлоудер/инсталер, аналог profitraf.ru

    Ищем программиста, команду программистов, которая разработает EXE модуль "даунлоудер + установщик". Модуль должен уметь скачивать файл и производить установку дополнительного ПО. Что-то вроде profitraf.ru/, но с расширенными возможностями. Нужно создать конструктор для создания EXE файла и ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо разработать Landing- страницу

    Здравствуйте. Требуется разработать дизайн Landing-страницы для партнерской программы файлообменника. Имеется базовый дизайн сайта и подробный бриф. Обязательно требование к кандидату - умение рисовать разные пиктограммы, иллюстрации, иконки и прочую необходимую инфо-графику. Пожалуйста оставляйте Ваши отзывы с примерами похожих ...

    Дизайн лендингаДизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вакансия помощника Службы Поддержки + PR менеджера

    $1000

    Наш проект это интернет сервис, который предоставляет пользователям возможность удобного хранения и быстрого обмена файлами. Мы имеем большую аудиторию постоянных пользователей и высокую посещаемость со всех стран мира. Наряду с основными услугами, на нашем сервисе организована ...

    Написание статей
    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется сотрудник в службу поддержки (удаленно)

    Требуется сотрудник в службу поддержки, на постоянную удаленную работу. В онлайн сервис хранения и обмена файлами, аналог depositfiles.com. В ваши обязанности будет входить обработка вопросов и жалоб, поступающих через тикет систему (форма обратной связи) и онлайн ...

    Форма обратной связи
    Служба поддержки19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать дизайн для CPA-сети

    Здравствуйте. Нам требуется разработать дизайн для сайта CPA-сети. Что такое CPA-сеть? CPA (Cost Per Action, анг. цена за действие) — модель взаимодействия между рекламодателем и вебмастером, в которой оплачиваются определенные действия пользователей на сайте рекламодателя. Для такого взаимодействия ...

    HTMLBootstrap
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Flash и Gif-банер

    $50

    Требуется создать анимационный Flash баннер и аналогичный ему gif баннер. Формат баннера 240px/190px Баннер нужен для акции http://sandbox.idice.ru/action.turbobit.net/ и должен быть в схожем стиле. Просьба указывать примеры Ваших работ.

    Flash
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется тестировщик на постоянную работу

    Ищем начинающего QA-специалиста/Тестера на постоянную работу в команду. Вам предстоит заниматься ручным тестированием двух относительно крупных веб-проектов со сложившейся аудиторией. Условия: - Работа полностью удаленная, с графиком 5 рабочих дней в неделю, с обязательным присутствием в Skype (8 ...

    PHPJavascriptHTMLCSSRedminephpMyAdminSQL
    Тестирование ПО5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн мобильной версии сайта

    Дизайн мобильной версии сайта Добрый день! Требуется разработать дизайн для мобильной версии сайта на основе текущей web версии. Сделать адаптивный и резиновый макет, который будет, нормально смотреться на разрешениях начиная с 240x320 и больше. Дизайн должен быть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Задачи для специалиста по веб-аналитике

    Ищем специалиста по Google Analytics и/или Яндекс Метрике для настройки целей и конверсии. Готовы хорошо заплатить специалисту, который сможет настроить сложные цели, последовательности шагов, правильно расставить метки и собрать подробную статистику по конверсии в виде отчета. ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Anju-ta
Анна 
39 летГермания
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Требуется перевести список фраз сайта на немецкий
Хороший, приятный в общении заказчик. Своевременная оплата. Сотрудничеством осталась довольна!!!
Перевод был сделан качественно и в положенный срок. Сотрудничеством довольны.
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Flash и Gif-банер
Было приятно работать с ответственным заказчиком! Постоянная связь позволила довести баннер до требуемого уровня. Своевременная оплата и масса приятных впечатлений! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Сделал качественный баннер к новогодней акции, профессионально и строго по срокам. Остались довольны работой.
Ответный отзыв
marlboro_x
Кир 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Дизайн мобильной версии сайта
Хороший и адекватный заказчик. Было интересно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Сделал профессиональный и очень качественный дизайн для мобильной версии сайта, согласно всем требованиям ТЗ. Было приятно поработать вместе, выполнял все в срок, вносил нужные правки без вопросов. Остались очень довольны работой!
Ответный отзыв