planetapokera

Евгений planetapokera

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Программа для автоматизации (видео-бот)

    $30

    Требуется написать небольщую програмку для windows. Функционал простой: Раз в день открывает нужный сайт в браузере, логинится на сайте, заходит в нужные категории и запускает по очереди просмотр видео на данном сайте определенное ...

    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа-просмотрщик видео на сайте

    $15

    Всем привет, нужно написать небольщую програмку для windows. Функционал простой: Раз в день открывает нужный сайт в браузере, заходит в нужные категории и запускает по очереди просмотр видео на данном сайте определенное количество ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн презентационной папки и визитки

    $50

    Здравствуйте, требуется разработка дизайна презентационной папки и визитки для проекта http://menu56.ru (Ресторанная жизнь Оренбурга). Печатать будем здесь: http://russervis.com/ (там есть требования к макетам). Примерно что то такое должно получиться на выходе, походящее на ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн каталога ресторанов

    $30

    Необходимо отрисовать дизайн каталога баров/ресторанов. Наброски имеются. Логотип тоже. Основные страницы, которые нужно отрисовать - главная, страница новости, страница заведения, страница меню и еще несколько страниц.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание интерактивного каталога ресторанов/баров

    $300

    Необходимо создание каталога ресторанов на опенсоурсе системе. В каталоге необходима мультикатегорийность, настраиваемые поля , автоматическая привязка ресторана к карте гугл или яндекс, фотогалерея, отзывы, поиск по критериям (цены, район, название, адрес), заказ и бронирование ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходимо создание каталога ресторанов города

    Необходимо создание каталога ресторанов на опенсоурсе системе. В каталоге необходима мультикатегорийность, настраиваемые поля , автоматическая привязка ресторана к карте гугл или яндекс, фотогалерея, отзывы, поиск по критериям (цены, район, название, адрес) и другое.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание онлайн синонимайзера

    Здравствуйте, требуется программист для создания платного онлайн-сервиса по синонимизированию (замена слов на синонимы) текстов и файлов. Я это вижу примерно так: человек заходит на сайт, регистрируется, пополняет счет электронными деньгами (Webmoney или через ...

    HTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание проекта

    Требуется программист, способный помочь в создании проекта. Проект представляет и себя слудующее: платный синонимайзер (своя база синонимов имеется), платный граббер статей (граббер на php имеется). Необходимо сделать удобный интерфейс, привязать это все к существующим платежкам ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка баннера для сайта PlanetaPokera.ru

    $15

    Необходимо разработать баннер для покерного сайта PlanetaPokera.ru Баннер должен быть flash или gif. Размер не более 25 кб Некоторые требования: Бездепозитные бонусы интересуют только тех, кто еще не играет ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
$153
10 баллов
12 лет назад
Парсер для сайта
Отличный заказчик. Четкое тз, оплата, общение. Оценка +10!
Все сделано качественно и в срок.
Ответный отзыв
Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Дизайн презентационной папки и визитки
Приятное общение, понятное задание, оплата без проблем. Заказчик знает что ему нужно. Буду рад новым заказам от вас!
Отлично выполнил свою работу, все в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Создание интерактивного каталога ресторанов/баров
Очень четко и подробно обрисовал задачу, все оплаты были в срок!.. очень надеюсь на дальшейшее сотрудничество! советую...
Отличный фрилансер и просто хороший человек. Реккомендую, как ответственного и знающего свое дело.
Ответный отзыв
asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Установка Drupal и плагина
DrupalNode.js
Хороший заказчик, только положительные впечатления.
Человек знает свое дело, реккомендую. Все сделал быстро и качественно.
Ответный отзыв
KoT
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
$10
10 баллов
16 лет назад
Разработка баннера для сайта PlanetaPokera.ru
Spasibo, za rabotu :) zakashik ne kapriznii. vsio srazu emu ponravilosi i oplatil bez problem :) Recomenduiu :)
Все сделано качественно и быстро! Респект!
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