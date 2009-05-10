planetapokera

Требуется создание сервиса-аналога ytmonster net. Перед тем как откликаться, внимательно изучите сервис снаружи и изнутри. Благодарю за внимание.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Требуется написать небольщую програмку для windows. Функционал простой: Раз в день открывает нужный сайт в браузере, логинится на сайте, заходит в нужные категории и запускает по очереди просмотр видео на данном сайте определенное ...Системное программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Всем привет, нужно написать небольщую програмку для windows. Функционал простой: Раз в день открывает нужный сайт в браузере, заходит в нужные категории и запускает по очереди просмотр видео на данном сайте определенное количество ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт (восстановленный с вебархива) на html, необходимо перенести на DLE. Сайт когда то был на DLE. УРЛ покажу по запросу. Самое главное сохранить дизайн и структуру.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Нужен парсер для сайта, все подробности в личке или icq.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте, требуется разработка дизайна презентационной папки и визитки для проекта http://menu56.ru (Ресторанная жизнь Оренбурга). Печатать будем здесь: http://russervis.com/ (там есть требования к макетам). Примерно что то такое должно получиться на выходе, походящее на ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Необходимо отрисовать дизайн каталога баров/ресторанов. Наброски имеются. Логотип тоже. Основные страницы, которые нужно отрисовать - главная, страница новости, страница заведения, страница меню и еще несколько страниц.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Необходимо создание каталога ресторанов на опенсоурсе системе. В каталоге необходима мультикатегорийность, настраиваемые поля , автоматическая привязка ресторана к карте гугл или яндекс, фотогалерея, отзывы, поиск по критериям (цены, район, название, адрес), заказ и бронирование ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо создание каталога ресторанов на опенсоурсе системе. В каталоге необходима мультикатегорийность, настраиваемые поля , автоматическая привязка ресторана к карте гугл или яндекс, фотогалерея, отзывы, поиск по критериям (цены, район, название, адрес) и другое.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно установить CMSку Drupal и модуль к нему на мой хостинг. Модуль - http://www.drupal.ru/node/14796Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Здравствуйте, требуется программист для создания платного онлайн-сервиса по синонимизированию (замена слов на синонимы) текстов и файлов. Я это вижу примерно так: человек заходит на сайт, регистрируется, пополняет счет электронными деньгами (Webmoney или через ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется программист, способный помочь в создании проекта. Проект представляет и себя слудующее: платный синонимайзер (своя база синонимов имеется), платный граббер статей (граббер на php имеется). Необходимо сделать удобный интерфейс, привязать это все к существующим платежкам ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Необходимо разработать баннер для покерного сайта PlanetaPokera.ru Баннер должен быть flash или gif. Размер не более 25 кб Некоторые требования: Бездепозитные бонусы интересуют только тех, кто еще не играет ...Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
Форум для сайта на дле необходимо встоить в дизайн сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад