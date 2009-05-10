planetapokera

Здравствуйте, требуется разработка дизайна презентационной папки и визитки для проекта http://menu56.ru (Ресторанная жизнь Оренбурга). Печатать будем здесь: http://russervis.com/ (там есть требования к макетам). Примерно что то такое должно получиться на выходе, походящее на ...