Фотограф, учусь на теле- кинооператора.

Занимаюсь фотографией уже больше 2 лет. Студент Гуманитарного института теле и радио, факультет кинооператорского мастерства. Опыт работы с любым осветительным оборудованием (выставление света для любых видов съемки). Опыт репортажной съемки (на некоммерческой основе- одно из постоянных заданий в институте- выполнение одной-двух сюжетных\репортажных съемок в неделю.) Уверенно владею Adobe Photoshop. Собственная техническая база.