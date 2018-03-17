plashroom2

SMM-специалист,SERM,SEM,контент-менеджер,PR-менеджер,интернет-маркетолог

Детальное резюме: http://goo.gl/QteqPR

Предоставляемые услуги:

SMM:

- Оформление, аудит, ведение страниц и групп FB,VK,Google+,OK,LiveJournal,Twitter,Instagram

- Продвижение и увеличение количества подписчиков VK, Twitter

- Выведение в топ по нужному поисковому запросу VK, брендирование сообществ

- Таргетированная реклама FB,VK

- Создание WIKI-страниц VK (без дизайна, только ставлю ТЗ для дизайнера)

- Борьба с негативом, консультирование клиентов

ДРУГОЕ:

- Копирайт\рерайт

- Партизанский маркетинг

- Сбора адресов, создание подписных страниц, Email-рассылка

- SEM-продвижение

- SERM

- Постинг\отзывы

- Добавление контента на сайт, CMS

- Вычитка текстов, редактура

Если вы продаете дешевые или некачественные товары - моя работа будет стоит ВЧЕТВЕРО дороже=)