plashroom2

Детальное резюме: http://goo.gl/QteqPR
Предоставляемые услуги:
SMM:
- Оформление, аудит, ведение страниц и групп FB,VK,Google+,OK,LiveJournal,Twitter,Instagram
- Продвижение и увеличение количества подписчиков VK, Twitter
- Выведение в топ по нужному поисковому запросу VK, брендирование сообществ
- Таргетированная реклама FB,VK
- Создание WIKI-страниц VK (без дизайна, только ставлю ТЗ для дизайнера)
- Борьба с негативом, консультирование клиентов
ДРУГОЕ:
- Копирайт\рерайт
- Партизанский маркетинг
- Сбора адресов, создание подписных страниц, Email-рассылка
- SEM-продвижение
- SERM
- Постинг\отзывы
- Добавление контента на сайт, CMS
- Вычитка текстов, редактура
Если вы продаете дешевые или некачественные товары - моя работа будет стоит ВЧЕТВЕРО дороже=)