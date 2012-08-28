Фотограф Анастасия Платонова

Предлагаю услуги профессионального фотографа.

Съемка свадеб от 7000 руб.до 15000 руб.

Репортажная съемка 2000 руб. в час.

Профессиональная фототехника, обработка фото, фотошоп, ретушь.

Также возможно создание фотосессий для моделей и артистов, съемка семейных портретов, фотосъемка детских праздников, создание love story и другие фотоуслуги.