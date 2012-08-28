Фотограф Анастасия Платонова
Предлагаю услуги профессионального фотографа.
Съемка свадеб от 7000 руб.до 15000 руб.
Репортажная съемка 2000 руб. в час.
Профессиональная фототехника, обработка фото, фотошоп, ретушь.
Также возможно создание фотосессий для моделей и артистов, съемка семейных портретов, фотосъемка детских праздников, создание love story и другие фотоуслуги.
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Портфолио
- Прогулка на свадьбе143 просмотра
- Модельная съемка150 просмотров
- Любовь131 просмотр
- Прогулка во время свадьбы124 просмотра
- Свадебная фотосессия123 просмотра
- Создание модельного портфолио135 просмотров