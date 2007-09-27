plati

В Н plati

 
NaN летРоссия/Ростов-на-Дону
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложение ВКонтакте

    $100

    Необходим аукцион на голоса ВКонтакт. админинка 1. изменение % прибыли от сделанных ставок 2. Увеличение и уменьшение добавляемого времени после ставки

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аватар

    $100

    Можно ли создать аватор, для использования в форумах, чтоб при нажптии на него можно было посетить мой. И чтоб разные ссылки на нем были. Т.е. нажали в верхнюю часть аваторки, посетили мой форум, в нижнюю ...

    Иконки и Пиксель-арт2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт памяти погибших в Перми Боинг-747 14.09.2008

    Я ищу программистов, желающих безвозмездно помочь в проэкте Боинг-747, который потерпел крушение в перми. У меня более 100 фотографий погибших людей при их жизни. Много знакомых, родственников и друзей. Мною создана группа в одноклассниках http://odnoklassniki.ru/dk;jsessionid=awDbVOX97-54?st.cmd=altGroupMain&amp;st.groupId=43566616346719&amp;tkn=638 Домен и ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • SMS подмена номера

    Саздание сайта на подобе smstool.ru без программ отправки СМС. Нужно найти биллинг систему на которой можно создать подобное. В предложениях пожалуйста указывайте биллинг систему на которой будет основана отправка СМС

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Отправка СМС

    Необходимо, сделать программу для отсылки СМС с подменой номера(От кого прислано). Тоесть: Вариант 1 дороже 1) Необходимо чтоб абонент отправил СМС с подменой номера на коротий номер (Пример 1151) с текстом [890817308--] Привет давай познокомимся - Номер ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Wap сайт

    Необходим WAP сайт Что долдно входить Wap Чат Wap Форум Скрипт бесплатной отправки СМС через WAP

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
_AXE_
Ivan 
57 летБельгия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
$0
10 баллов
16 лет назад
SMS подмена номера
С данным человеком приятно иметь деловые отношения.
Все на высшем уровне. Фриластер отвечает быстро, четко объясняет на все поставленные вопросы. Надеюсь на долгое сотрудинчество.
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