Необходим аукцион на голоса ВКонтакт. админинка 1. изменение % прибыли от сделанных ставок 2. Увеличение и уменьшение добавляемого времени после ставки
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен сайт на подобе http://prizprizpriz.ru Только намного прощеСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Можно ли создать аватор, для использования в форумах, чтоб при нажптии на него можно было посетить мой. И чтоб разные ссылки на нем были. Т.е. нажали в верхнюю часть аваторки, посетили мой форум, в нижнюю ...Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим такой обменник wm.exchanger.ru только именно эта секцияСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Я ищу программистов, желающих безвозмездно помочь в проэкте Боинг-747, который потерпел крушение в перми. У меня более 100 фотографий погибших людей при их жизни. Много знакомых, родственников и друзей. Мною создана группа в одноклассниках http://odnoklassniki.ru/dk;jsessionid=awDbVOX97-54?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=43566616346719&tkn=638 Домен и ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт15 лет назад
Саздание сайта на подобе smstool.ru без программ отправки СМС. Нужно найти биллинг систему на которой можно создать подобное. В предложениях пожалуйста указывайте биллинг систему на которой будет основана отправка СМСВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо добавить в скрипт оплату через Robox. Скрипт такой как на http://igromant.ru/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо, сделать программу для отсылки СМС с подменой номера(От кого прислано). Тоесть: Вариант 1 дороже 1) Необходимо чтоб абонент отправил СМС с подменой номера на коротий номер (Пример 1151) с текстом [890817308--] Привет давай познокомимся - Номер ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт на подобе Raskrutim.ruСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим WAP сайт Что долдно входить Wap Чат Wap Форум Скрипт бесплатной отправки СМС через WAPСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создание портала на подобе 689.ruСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад