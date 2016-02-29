Ксения Рожина platinovayaplatinovaya
34 годаРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Разработка логотипов и фирменного стиля, верстка полиграфической продукции, дизайн сайтов.
- Большой опыт работы в графических редакторах Corel Draw, Adobe Photoshop
- Опыт работы в наружной рекламе, знание конструкции рекламных вывесок
- Опыт работы в полиграфии, знание основных способов изготовления полиграфической продукции, знание цветоделения, предпечатной подготовки
- Опыт работы с фото. Съемка, цветокоррекция, ретушь, реставрация, коллажирование
- Имею творческое мышление, художественный вкус
- Готова к самообразованию и обучению
- Умная, грамотная, ответственная, изобретательная, целеустремленная, трудолюбивая.
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Портфолио
- Лендинг для сети цветочных салонов161 просмотр
- Флаер "Мебель для всех"993 просмотра
- Флаер для хостела818 просмотров
- Съемка для кафе149 просмотров
- Дизайн сайта "Мебель для всех"306 просмотров
- Съемка для кафе146 просмотров
- Проект "Нормальные люди"679 просмотров
- Флаер для хостела "Смайл"514 просмотров
- Флаер "Мебель для всех"1229 просмотров
- Фотосъемка и ретушь186 просмотров
- Фотосъемка и ретушь194 просмотра
- Съемка для кафе143 просмотра
Верстка полиграфии
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$10/час
от $20от 1 дня
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга