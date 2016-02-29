platinovaya

Ксения Рожина platinovaya

 
34 годаРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Разработка логотипов и фирменного стиля, верстка полиграфической продукции, дизайн сайтов.
  • Большой опыт работы в графических редакторах Corel Draw, Adobe Photoshop
  • Опыт работы в наружной рекламе, знание конструкции рекламных вывесок
  • Опыт работы в полиграфии, знание основных способов изготовления полиграфической продукции, знание цветоделения, предпечатной подготовки
  • Опыт работы с фото. Съемка, цветокоррекция, ретушь, реставрация, коллажирование
  • Имею творческое мышление, художественный вкус
  • Готова к самообразованию и обучению
  • Умная, грамотная, ответственная, изобретательная, целеустремленная, трудолюбивая.
Дизайн сайтаPhotoshop
Портфолио
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Верстка полиграфии
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$10/час
от $20от 1 дня
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $30от 2 дней
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