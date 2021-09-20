platinuminvestor

Святослав platinuminvestorplatinuminvestor
С Геткурсом работаю больше 2 лет. С CRM системами работаю с 1995 года.
Настраиваю любые автоворонки, процессы, чат-боты, автовебинарные марафоны, партнерку. Обрабатываю видео, упаковываю вебинары в автовебинары. Консультирую и обучаю технический персонал. Даю рекомендации по стратегии продвижения продуктов.
Всегда на связи.
Работал с Павел Ковчег (Европа+), Марис Дрешманис (Реинкарнационика, Инфомастермайнд), Константин Бакшт (Baksht Consulting Group), Андрей Трушковский (Как ворваться на Ютуб)
Вадим Борода (Проактив),
Yogamed и пр.
Стоимость моих услуг:
договорная стоимость за проект.
В мои услуги входит:
✅ Анализ текущего состояния проекта,
✅ Консультации и советы по улучшению результатов,
✅ Проектирование и настройка процессов и автоворонок под ключ,
✅ Прочие настройки,
✅ Пожизненное сопровождение.
Всегда на связи и готов прийти на помощь!
Моё портфолио https://docs.google.com/document/d/1bJkGEswymMzSLNyuPxNED9CBX-QrfOpnO-cgsOTy_n8/edit?usp=sharing