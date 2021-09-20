platinuminvestor

Автоворонки в Геткурсе с чат-ботами под ключ.

С Геткурсом работаю больше 2 лет. С CRM системами работаю с 1995 года.

Настраиваю любые автоворонки, процессы, чат-боты, автовебинарные марафоны, партнерку. Обрабатываю видео, упаковываю вебинары в автовебинары. Консультирую и обучаю технический персонал. Даю рекомендации по стратегии продвижения продуктов.

Всегда на связи.

Работал с Павел Ковчег (Европа+), Марис Дрешманис (Реинкарнационика, Инфомастермайнд), Константин Бакшт (Baksht Consulting Group), Андрей Трушковский (Как ворваться на Ютуб)

Вадим Борода (Проактив),

Yogamed и пр.

 Стоимость моих услуг:

 договорная стоимость за проект.

В мои услуги входит:

✅ Анализ текущего состояния проекта,

✅ Консультации и советы по улучшению результатов,

✅ Проектирование и настройка процессов и автоворонок под ключ,

✅ Прочие настройки,

✅ Пожизненное сопровождение.

Всегда на связи и готов прийти на помощь!

Моё портфолио https://docs.google.com/document/d/1bJkGEswymMzSLNyuPxNED9CBX-QrfOpnO-cgsOTy_n8/edit?usp=sharing