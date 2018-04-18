platon-art

Системный администратор

Знание и опыт администрирования основных серверных продуктов Microsoft (Windows Server 2003/ 2008 /2012 (AD, DHCP, DNS, файл-сервер и т. д. ), MS Exhange, MS SharePoint Server 2007. Знание MS Windows XP/ Vista/ 7 / 8, MS Office.

Монтаж и администрирование сети и сетевого оборудования D-Link, Huawei, Accorp, роутеро, сетевых экранов, биллинговых систем, монтаж и настройка мини АТС, устройство и принципа работы компьютерного железа, радиоэлектроники (проектирование схем и изготовление печатных плат/ пайка).

Настройка и внедрение почтовых серверов, FTP, систем контроля.

Администрирование локальной сети от 100 рабочих мест, тех. поддержка пользователей ПК, обучение.

Знание пакетов по работе с графикой (Photoshop 4. 0 – Photoshop CS 4, CorelDRAW и д. р. ). Цифровая обработка видео (оцифровка и монтаж). Знание программ антивирусного контроля DrWeb, Kaspersky Antivirus и д. р.

Администрирование баз данных MS SQL, Postgre SQL.

Работа с системами виртуализации (VMWare ESX, Hyper-V).

Администрирование 1С: Предприятие7. 7 ТиС, Бухгалтерия и др. конфигураций. Администрирование 1С: Предприятие 8. 0 - 8. 2.

Обслуживание офисной оргтехники, заправка восстановление картриджей HP.

Обеспечение технической безопасности и защита информационных систем (в том числе сборка и настройка оборудования компании Ritall), системам контроля доступа, обслуживание и установка систем видео наблюдения.

Настройка и ремонт сканеров штрих-кодов, ККМ и термопринтеров.