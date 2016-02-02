Плаван Юрий
Веб-дизайнер, UX-Design
Адрес: г.Чернигов, Украина
Телефон: +380-63-75-11-655
Skype: plavan_jara
Email: [email protected]
График работы: удаленная работа
Переезд: к переезду, готов к командировкам
Команда: очень хочу развиваться и работать в команде
Опыт удаленной работы:
1. Разработка дизайна сайтов, баннеров, логотипов.
2. Разработка UX-Design
3. Редизайн сайта
Образование:
Черниговский Национальный Педагогический Университет им. Т.Г. Шевченка.
Специальность: Физическое воспитание, методика спортивно-массовой работы.
Дополнительное образование:
- Карьера веб-дизайнера
- Мастер веб-дизайн 1.0
- Секреты веб-дизайна
- Интенсив по тех.дизайну
- Формула супер-эффективности
- Уроки по фрилансу
- UX DESIGNER Практический интенсив
· Специализация: UI/UX designer
· Эффективно взаимодействовать с инициатором проекта (заказчиком)
· Проектировать удобные для пользователей интерфейсы
· Разрабатывать идеи для интерфейсов
· Анализировать пользователей
· Разрабатывать информационную архитектуру
· Прототипировать в программе Axure Pro
- Конференция по World Usability Day от сообщества User Experience Ukraine
Профессиональные навыки:
- Знание Adobe Photoshop
- Понимание основ HTML, CSS;
- Ознакомлен с Sketch 3
- Microsoft Word, Exel, Power Point, Google Docs
- умение организовывать; умение работать в команде;
- умение самостоятельно принимать решения;
Что отличает меня от других?
- всегда онлайн
- ответственный
- высокое качество аудио и видео связи
Стоимость услуг и варианты оплаты:
Работа на %
От 250$ в месяц
Всегда можно договориться :)
- PSD-LSD весь мир psd в одном сайте135 просмотров