Я занимаюсь веб-дизайном, UX Design и прототипированием в Axure. Готов рассмотреть долгосрочное сотрудничество или работа на ЗП, %.

Плаван Юрий

Веб-дизайнер, UX-Design

Адрес: г.Чернигов, Украина

Телефон: +380-63-75-11-655

Skype: plavan_jara

Email: [email protected]

vk: https://vk.com/plavanche

График работы: удаленная работа

Переезд: к переезду, готов к командировкам

Команда: очень хочу развиваться и работать в команде

Опыт удаленной работы:

1. Разработка дизайна сайтов, баннеров, логотипов.

2. Разработка UX-Design

3. Редизайн сайта

Образование:

Черниговский Национальный Педагогический Университет им. Т.Г. Шевченка.

Специальность: Физическое воспитание, методика спортивно-массовой работы.

Дополнительное образование:

- Карьера веб-дизайнера

- Мастер веб-дизайн 1.0

- Секреты веб-дизайна

- Интенсив по тех.дизайну

- Формула супер-эффективности

- Уроки по фрилансу

- UX DESIGNER Практический интенсив

· Специализация: UI/UX designer

· Эффективно взаимодействовать с инициатором проекта (заказчиком)

· Проектировать удобные для пользователей интерфейсы

· Разрабатывать идеи для интерфейсов

· Анализировать пользователей

· Разрабатывать информационную архитектуру

· Прототипировать в программе Axure Pro

- Конференция по World Usability Day от сообщества User Experience Ukraine

Профессиональные навыки:

- Знание Adobe Photoshop

- Понимание основ HTML, CSS;

- Ознакомлен с Sketch 3

- Microsoft Word, Exel, Power Point, Google Docs

- умение организовывать; умение работать в команде;

- умение самостоятельно принимать решения;

Что отличает меня от других?

- всегда онлайн

- ответственный

- быстрый интернет

- высокое качество аудио и видео связи

Стоимость услуг и варианты оплаты:

Работа на %

От 250$ в месяц

Всегда можно договориться :)