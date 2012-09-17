Дизайн сайтов,дизайн упаковки,полиграфия,фирменный стиль.

Дизайнер, Web-дизайнер

Опыт работы

ЧП «Бизнесс IQ» (Информационные технологии) с 06.2011 по 06.2012 (12 месяцев)

Web-дизайн, разработка логотипов, допечатная подготовка и дизайн макетов

печатной и широкоформатной продукции,дизайн макетов упаковки

Фрилансер

с 2008г. по наст. время (около 4х лет)

Web-дизайн, разработка логотипов, печатной продукции

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Опытный пользователь Windows, MS Office, E-mail, Internet.

Работа с графическими редакторами Adobe Photoshop, Corel Draw.

Владение языками

Английский — разговорный

Русский , Украинский — свободное и грамотное владение.

Дополнительная информация

• Опыт работы с графическими редакторами Adobe Photoshop, Corel Draw

• Опыт создания сайтов, дизайн макетов упаковки,допечатная подготовка

• Опыт работы с заказчиками

• Высокая ответственность и выполнение полученных обязательств

• Творческое мышление, художественный вкус

• Изобретателен, активен, целеустремлен, трудолюбив

Схема работы c заказчиком по WEB-дизайну:

предоплата - первичный макет в условленный срок - правки, дополнения и изменения - утверждение - полная

оплата - исходник.

Схема работы c заказчиком по логотипам и упаковке:

первичный макет - правки, дополнения и изменения - утверждение - полная оплата - исходник.

Всегда нахожусь на связи, к каждому проекту, независимо от оплаты, отношусь серьезно.