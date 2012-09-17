Дизайнер, Web-дизайнер
Опыт работы
ЧП «Бизнесс IQ» (Информационные технологии) с 06.2011 по 06.2012 (12 месяцев)
Web-дизайн, разработка логотипов, допечатная подготовка и дизайн макетов
печатной и широкоформатной продукции,дизайн макетов упаковки
Фрилансер
с 2008г. по наст. время (около 4х лет)
Web-дизайн, разработка логотипов, печатной продукции
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Опытный пользователь Windows, MS Office, E-mail, Internet.
Работа с графическими редакторами Adobe Photoshop, Corel Draw.
Владение языками
Английский — разговорный
Русский , Украинский — свободное и грамотное владение.
Дополнительная информация
• Опыт работы с графическими редакторами Adobe Photoshop, Corel Draw
• Опыт создания сайтов, дизайн макетов упаковки,допечатная подготовка
• Опыт работы с заказчиками
• Высокая ответственность и выполнение полученных обязательств
• Творческое мышление, художественный вкус
• Изобретателен, активен, целеустремлен, трудолюбив
Схема работы c заказчиком по WEB-дизайну:
предоплата - первичный макет в условленный срок - правки, дополнения и изменения - утверждение - полная
оплата - исходник.
Схема работы c заказчиком по логотипам и упаковке:
первичный макет - правки, дополнения и изменения - утверждение - полная оплата - исходник.
Всегда нахожусь на связи, к каждому проекту, независимо от оплаты, отношусь серьезно.
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