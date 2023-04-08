playalexei

Джун на все случаи жизни

О себе

Здравствуй заказчик! Я - Junior Full Stack. Умею и практикую: • веб-фреймворк Django (Опыт около 2 лет) • Vue Js (Около полугода). Имею опыт работы: • Ajax-скрипты. • Очередями задач (celery, redis). • Backend (django) • Frontend (Vue3) • Немного настраивал (uwsgi + nginx + docker + gunicorn). • Хорошо Верстаю (Html, Css. JavaScript) (Хотя располагаю к использованию BootStrap) • Разумеется есть опыт в написании ботов (Telegram, Discord). Работал с Yandex Maps API. Есть образцы работ, буду рад помочь