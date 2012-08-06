Создание видео контента для рекламы и презентаций.
PlaydayFilms — это творческая команда талантливых людей, влюбленных в кино и мультипликацию!
Наша продакшн студия занимается созданием графического дизайна для рекламных роликов, мультфильмов и кинофильмов, а также оказывает услуги по производству (от написания сценария до постобработки) всех видов видеопродукции.
Основа нашей репутации и доверия к нашей компании – это качество предоставляемых услуг, которое обеспечивается благодаря профессионализму и личным усилиям каждого из сотрудников.
Портфолио
- Интерьер137 просмотров
- Торговый комплекс156 просмотров
- Интерьер117 просмотров
- Тренажер136 просмотров
- Тренажер155 просмотров
- Torum182 просмотра
- Carvari132 просмотра
- Appsmakerstore intro video225 просмотров
- Visualisation and animation of TORUM 740138 просмотров
- 24 news title video136 просмотров
- AppmakerStore developers166 просмотров
Анимация
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от $50
от 1 дня
#1090
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1484