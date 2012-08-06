Создание видео контента для рекламы и презентаций.

PlaydayFilms — это творческая команда талантливых людей, влюбленных в кино и мультипликацию!

Наша продакшн студия занимается созданием графического дизайна для рекламных роликов, мультфильмов и кинофильмов, а также оказывает услуги по производству (от написания сценария до постобработки) всех видов видеопродукции.

Основа нашей репутации и доверия к нашей компании – это качество предоставляемых услуг, которое обеспечивается благодаря профессионализму и личным усилиям каждого из сотрудников.