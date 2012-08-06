playdayfilms

Стас playdayfilms

 
37 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание видео контента для рекламы и презентаций.

PlaydayFilms — это творческая команда талантливых людей, влюбленных в кино и мультипликацию!

Наша продакшн студия занимается созданием графического дизайна для рекламных роликов, мультфильмов и кинофильмов, а также оказывает услуги по производству (от написания сценария до постобработки) всех видов видеопродукции.

Основа нашей репутации и доверия к нашей компании – это качество предоставляемых услуг, которое обеспечивается благодаря профессионализму и личным усилиям каждого из сотрудников.

Портфолио
Анимация
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1090
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1484