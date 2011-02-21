plc_industrial

Разработка ПО 1 и 2 уровней САУК

Сфера деятельности:

Разработка технологических программ стандарта МЭК 611131-3 с применением современного

авторского подхода по отладке и тестированию разрабатываемого ПО. Данный подход

обеспечивает высокую степень готовности ПО до ввода в эксплуатацию и сокращает сроки

опытных и наладочных работ на соответствующем объекте. Объем и сложность выполняемых

работ полностью определяются интересом и пожеланиями заказчика.

Команда разработчиков:

Виндекер Александр, опыт работы 3 года

Кулябин Дмитрий, опыт работы 3 года

Контактная информация:

e-mail: [email protected]

ICQ: 37078377 Александр, 568714895 Дмитрий