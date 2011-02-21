plc_industrial

Сфера деятельности:
Разработка технологических программ стандарта МЭК 611131-3 с применением современного
авторского подхода по отладке и тестированию разрабатываемого ПО. Данный подход
обеспечивает высокую степень готовности ПО до ввода в эксплуатацию и сокращает сроки
опытных и наладочных работ на соответствующем объекте. Объем и сложность выполняемых
работ полностью определяются интересом и пожеланиями заказчика.
Команда разработчиков:
Виндекер Александр, опыт работы 3 года
Кулябин Дмитрий, опыт работы 3 года
Контактная информация:
e-mail: [email protected]
ICQ: 37078377 Александр, 568714895 Дмитрий