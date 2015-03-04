Пунктуальный и квалифицированный исполнитель. Работу делает в срок по графику, без затяжек и авралов. Терпеливо проводит обучение заказчика и доводит сам сайт в процессе его аудита. Что очень ценно. Аудит сайта почти закончили. Всё понравилось и нам, и кому показывали. Надеюсь в ближайшее время довести сайт в ноль, и на дальнейшее сотрудничество с Виталием. Гуманные цены и хорошие сроки!