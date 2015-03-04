pldop1

Александр pldop1

 
62 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$420
9 баллов
10 лет назад
Интернет магазин мебели Дисконт Мебель
Александр коммуникабельный и честный человек. Приятно с такими людьми работать.
Пунктуальный и квалифицированный исполнитель. Работу делает в срок по графику, без затяжек и авралов. Терпеливо проводит обучение заказчика и доводит сам сайт в процессе его аудита. Что очень ценно. Аудит сайта почти закончили. Всё понравилось и нам, и кому показывали. Надеюсь в ближайшее время довести сайт в ноль, и на дальнейшее сотрудничество с Виталием. Гуманные цены и хорошие сроки!
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