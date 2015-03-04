Интернет магазин мебели www.discontmebel.com , офис расположен в СПб. На настоящий момент есть понимание, что с весны идет стагнация. Магазин работает давно, в техническом плане всё отлажено, но, видимо, имеется моральная ...
- Маркетинговый анализ8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нулевая отчетность УСН за 2й квартал: 4ФСС, СРВ1 и СЗВМ для пустого ООО за май, июнь и сразу за июль, августБухгалтерские услуги17 заявокЗакрыт6 лет назад
Хотим продвинуть продажи геймерских кресел DXRacer представленных в нашем интернет магазине http://discontmebel.com/geymerskie-kresla/ Источники продвижения - любые (возможно инстаграмм. в контакте итп), важен результат в виде целевых обращенийПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача: поставить онлайн конструктор/калькулятор для составления модульной кухни : http://discontmebel.com/kuhnya-oliva-po-modulyam/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
интернет магазин Дисконт Мебель www.discontmebel.com необходимо увеличение целевой посещаемости (желательно не менее 600 чел., сейчас в районе или более 200 в день)Интернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимы баннеры на сайт ИМ www.discontmebel.com Баннеры должны быть исполнены в фирменном стиле, современно.Баннеры29 заявокЗакрыт9 лет назад
1) Необходимо заполнить карточки товаров для ИМ www.disconmebel.com - работа контентменеджера Сайт посвящен мебели. Сделан на опенкарте. Странички товаров разной степени сложности и наполненности, в зависимости от категории мебели и конкретного товара. ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать интернет магазин мебели вместо существующего устаревшего www.discontmebel.com (ссылка рабочая) Задача минимум : натянуть современный дизайн Оптимально : создать новый магазин Два поддомена http://kuhni.discontmebel.com/ (ссылка ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад