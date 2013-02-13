Требуется специалист в службу поддержки. Обязательно знание всех сервисов инфобизнеса: SmartResponder, Glopart, Justclick. Работа удаленная. Ваша локализация значения не имеет. Оплата в конце месяца.
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- Служба поддержки2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется менеджер по работе с клиентами. Гибкий график работы, ваша локализация значения не имеет. Работа удаленная. Возможно совмещение. Оплата в конце месяца. Варианты оплаты: Qiwi, Visa, MasterCard, Яндекс-деньги. ...Служба поддержки15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Цель: Найти 100 блогов по теме инфобизнеса Задача: 1. Найти авторские блоги по темам инфобизнес, заработок на сайтах, заработок в Интернете и т.п. 2. Выбрать подходящие площадки (см. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно создать обложку для инфопродукта (книги).Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно настроить компании в Яндекс.Директе. Изначально выделим бюджет в 1500 рублей, нужно привлечь минимум 70 подписчиков.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт12 лет назад