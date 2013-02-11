plevik2012

высшее экономическое образование, пенсионер, умеющий составлять документы

Здравствуйте, уважаемый потенциальный заказчик!

Меня зовут Виктор Иванович. Я уже пожилой человек – пенсионер, но молодой специалист в области рерайта, хотя всю жизнь, начиная со школы, что-то писал: то статьи в стенгазеты и периодическую печать (даже в газеты Всесоюзного уровня: «Комсомольская Правда», «Труд»), то доклады на различные информационные и научно-технические мероприятия (конференции, семинары и т.п.), то нормативные и распорядительные документы в организациях, где приходилось работать в качестве руководителя различного уровня.

Сейчас жизнь у меня сложилась так, что нужно где-то подрабатывать. Поэтому я и предлагаю Вам свои услуги рерайтера.

Мои условия такие: первая статья на 1000 знаков тестовая - для Вас бесплатная (за отзыв и размещение в портфолио). Если понравится - продолжим сотрудничество на взаимовыгодных условиях (надеюсь, что договоримся). При большом количестве заказов (более 20) от Вас, с моей стороны каждый раз бонус - бесплатная статья.

Уверяю Вас, что все статьи будут легко читаемы, без грамматических ошибок и будут иметь высокий уровень уникальности. При работе со мной у вас не возникнет также никаких напрягов, так -как я всю жизнь старался (и это мне удавалось) выполнять всё качественно и в срок (поэтому и на пенсию меня отпустили только в 67 лет).

Для работы мне необходимо знать тематику вашего рерайта (хотя её Вы можете предлагать любую – жизнь меня многому научила), его исходники, объём, а также - сроки выполнения. Можете также указывать и каким по уникальности в %% должен быть рерайт.

С уважением Виктор Иванович.

P.S. Образование: 2 высших экономических (экономист по труду и менеджер инвестиционных и инновационных проектов).Тематика - любая: за более чем 50-летний трудовой стаж писать приходилось на очень многие темы. В этом можно убедиться посетив мой блог pomogaiem-siebie-sami.ru по адресу http://viktorpletin.ru Особых увлечений у меня нет. Сейчас в основном "сижу" в Интернете. Летом, правда - дача.