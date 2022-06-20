Я являюсь студенткой факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. Работала редактором в глянцевом журнале, печатном издании, а также на федеральном телеканале. Больше четырех лет пишу статьи и беру интервью (не только на русском, но и на английском/испанском языках) для различных журналов и газет. Статьи публикуют, читают, обсуждают. Есть опыт ведения страниц ВК, Инстаграм и ОК, также имеется большая база фотографов, стилистов и визажистов. Помогу написать статью, начать вести блог и раскрутить Ваш аккаунт в социальных сетях.