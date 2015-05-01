ДЕСКИ, превью и эротические рассказы к АДАЛТ-сайтам на русском языке.

Любые тексты adalt-тематики на любой вкус. По Вашему желанию тексты могут быть написаны литературным языком с эротическим подтекстом, а могут быть написаны с употреблением грязных слов. Яркий текст или спокойный, акцент на диалогах, на интерьере, на описании акта - всё сделаю по Вашему желанию!

Грамотность, оперативность и качество гарантируются.

СТОИМОСТЬ 4 у.е. за 1000 символов, сроки исполнения оговариваются индивидуально.

Примеры могу предоставить в аське 4441-три-678-шесть, здесь бываю редко.

Предпочтение отдается заказчикам, работающим на постоянной основе, при больших заказах - скидки!