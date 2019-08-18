pllliuklon

Актуальные идеи о путешествиях

Культурное, этническое разнообразие, традиции и даже климат - самое ценное богатство Казахстана.

Можете ли вы описать казахстанского посла в нескольких словах? Есть ли что-то, что объединяет наши народы? Алтай Абибуллаев (АА) ? Казахстан географически отдаленная страна, но исторически и эмоционально мы близки друг с другом.

Францисканин Бенедикт Полак достиг Казахстана задолго до поездки Марко Поло, с тех пор многие поляки приехали в Казахстан, страну, расположенную в самом сердце Евразии - Европе и Азии.

Большинство путешественников, путешествовавших из Европы в Азию и обратно, путешествовали по территории современного Казахстана, в конце концов, знаменитый Шелковый путь ведет.

После раздела Польши, когда Казахстан был частью Российской империи, здесь жили многие поляки.

Наши народы объединили общую историческую судьбу http://coolminecraft.ru/modifikacii/kak-sdelat-spauner-mobov/.

Слово «казахский» с казахского языка переводится как «свободный человек».

Свободный от всех политических систем, религиозных догм, любых наложенных ограничений, а также во времени и пространстве.

Казахи похожи на обширные степи, свободные и независимые.

Любовь к свободе объединяет наши народы.

Казахстан - далекая, но красивая страна.

Для малоизвестных поляков туда редко попадают массовые туристы.

Господин посол, что вы можете сделать, чтобы туристические агентства привозили больше туристов из Польши в Казахстан? (AA) ? Я скажу «да», правительство Казахстана приняло беспрецедентное решение отменить визовое требование для поляков и граждан других стран ЕС с 1 января 2017 года, что можно рассматривать как фундаментальный шаг к взаимному сближению и устранению всех барьеров, которые мешают друг другу.

Результатом государственного визита Президента Республики Казахстан И.

Э.

Нурсултана Назарбаева в Польшу в августе 2016 года был, среди прочего, Решение о запуске с мая 2017 года постоянного воздушного сообщения между Варшавой и Астаной.

Я считаю, что эти решения казахстанских властей открывают возможность беспрепятственного въезда в нашу страну и установления деловых контактов.

Стоит не только узнать историю Казахстана, но и открыть для себя его современность: новую столицу, современные города, туристический потенциал многих регионов.

Наше правительство реализует множество инфраструктурных проектов в сфере туризма.

На протяжении многих лет это была, к сожалению, заброшенная отрасль экономики, но я считаю, что казахстанское предпринимательство является прочной основой для продвижения страны и создания хороших условий для туристов.