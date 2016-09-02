Ретушь/цветокоррекция фото. Создание выпускных, семейных, свадебных и прочих фотокниг

Опыт работы: Ретушер фотографий для частного фотографафункциональныеобязанности: отбор фотографий; переводиз RAW формата; ретушьфотографий; цветокоррекция фотографий; запись фотографий на СD носитель; выдача фотографий клиентам. Дизайнер семейных и выпускных фотокнигфункциональныеобязанности: отбор фотографий;перевод из RAW формата;ретушь фотографий; цветокоррекция фотографий; создание макета фотокниги;

подготовка к печати фотокниги. Профессиональные качества и навыки:знание Photoshop, Lightroom;умение качественно выполнять работу в сжатые сроки;ответственность;организованность;творческий подход к работе;активность;

креативность.