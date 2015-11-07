Добрый вечер. Есть задание по Вордпресс. По сути, надо немного видоизменить готовую бесплатную вордпресс тему (с подробной инструкцией, которая к ней прилагается) и дописать сортировку записей. ТЗ подробно и со скриншотами: https://docs.google.com/document/d/1z2fNuKhXsVKaFtgRZdj5MbHMEynprYWb_TYjN5_gHqg/edit?usp=sharing ...
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- $35Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Нужен человек, разбирающийся в спорте (триатлон), или умеющий хорошо работать с англоязычными источниками. Нужно написать самому (или перевести) 100 статей на тематику триатлона. Если перевод – то живой и качественный. Пишите цену за ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер. Есть задание, предыдущий программист не справился, сказал что сайт сложный, поэтому внимательно изучите перед тем как подавать заявку, сроки затянуть нельзя. Поднимаю цену в 2.5 раза. Есть страница сайта (beoplay(точка)com/products/h6-rapha-edition), нужно её скопировать и ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$17
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Захар отличный заказчик! Четкая постановка задачи, всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Исполнитель взялся делать технически сложный заказ, от которого предыдущий программист отказался. В итоге сделал всё на высшем уровне, красиво, грамотно, валидный код и соблюдение сроков. Рекомендую как php-шника, хорошо разбирающегося в верстке и Вордпресс, т.к. выполнение ТЗ требовало глубоких знаний движка. К правкам терпелив, работает быстро. В общем, мои рекомендации, находка для заказчика!)