plodunov

Захар plodunov

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить и немного переделать Вордпресс тему

    $35

    Добрый вечер. Есть задание по Вордпресс.   По сути, надо немного видоизменить готовую бесплатную вордпресс тему (с подробной инструкцией, которая к ней прилагается) и дописать сортировку записей.   ТЗ подробно и со скриншотами: https://docs.google.com/document/d/1z2fNuKhXsVKaFtgRZdj5MbHMEynprYWb_TYjN5_gHqg/edit?usp=sharing ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать 100 статей на триатлонную тематику

    Добрый день. Нужен человек, разбирающийся в спорте (триатлон), или умеющий хорошо работать с англоязычными источниками. Нужно написать самому (или перевести) 100 статей на тематику триатлона. Если перевод – то живой и качественный. Пишите цену за ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скопировать сайт

    Добрый вечер. Есть задание, предыдущий программист не справился, сказал что сайт сложный, поэтому внимательно изучите перед тем как подавать заявку, сроки затянуть нельзя. Поднимаю цену в 2.5 раза. Есть страница сайта (beoplay(точка)com/products/h6-rapha-edition), нужно её скопировать и ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

alexey_1406
Алексей 
31 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$17
10 баллов
9 лет назад
Настроить и немного переделать Вордпресс тему
WordPress
Захар отличный заказчик! Четкая постановка задачи, всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Исполнитель взялся делать технически сложный заказ, от которого предыдущий программист отказался. В итоге сделал всё на высшем уровне, красиво, грамотно, валидный код и соблюдение сроков. Рекомендую как php-шника, хорошо разбирающегося в верстке и Вордпресс, т.к. выполнение ТЗ требовало глубоких знаний движка. К правкам терпелив, работает быстро. В общем, мои рекомендации, находка для заказчика!)
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