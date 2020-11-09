Студент программист, 3курс

Здравствуйте, меня зовут Николай, мне 20 лет и я плотно изучаю разработку сайтов. Занимаюсь и разработкой с нуля, и доработкой.

Мои умения:

- HTML, CSS, JS (естественно)

- PHP, SQL (без этого никак)

- WordPress (был приятный опыт создания интернет магазина мебели, клиент ушёл довольный, выполнил всё в срок)

Опыт: 3 сайта-визитки для курсовых работ студентам на 2 курса выше. 1 мебельный интернет магазин с системой оплаты, контактной формой, онлайн консультантом и прочим(если интересен весь список пишите в лику), 1 сайт для дипломной работы на тему "Стриминговый сервис музыки"