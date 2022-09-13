Розробка сайтів під ключ

Разработка Full-stack сайтов. Не обязательно сайт должен быть в двух типах. Так же делаю и по отдельности, как Front-end, так и Back-end. Делаю как брендинг страницы, так и лендинг, как одно страничники, так и много страничники. Копиями тоже занимаюсь. Подключение кошелька и т.п. Є портфоліо, та досвід роботи. Приймаю макети у вигляді: Текста excel (и т.п), Figma макет, Avocode макет, Photoshop макет, Программую на мовах програмування: PHP(LARAVEL), JAVASCRIPT, CSS, SASS, HTML 5. Використовую: MySql, Умело работаю с JSON форматом. Працюю у программах: FireFox mozilla developer, Visual Studio Code 2022, Sublime text 3, OpenServer, Prepros. Оплата: Приймаю аванс 50% після першого робочого дня( Показую що вже почав працювати )