pls

Виталий pls

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Vqmod для Opencart

    Нужно следующие: - автоматический подсчет цены после выбора опций и количества товара - возможность умножать цену в опциях ( сейчас там только + / -) - доработать опцию загрузки файлов( нужно изначально ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт заказа печати документов

    Нужно написать скрипт заказа печати документов. Нужна панель авторизации и админка. Подробнее - в тз. В основе скрипта - Framework ( предлагайте) - нужен для последующего развития скрипта и поддержки. * внешний ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты для сайта

    Необходимо написать тексты: - для сайта ~ 3 страницы ( объем примерно 1 лист А4 формата 12 шрифтом); - для менеджера по продажам (коммерческое предложение); все вопросы - в ЛС.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$22
10 баллов
11 лет назад
Тексты для сайта
Отличный заказчик, отличный заказ
Все ок
Ответный отзыв
greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Обрисовать в векторе
Хороший заказ и оплата! Рекомендую
Станислав быстро обрисовал набросок в векторе. Сотрудничеством остался доволен
Ответный отзыв