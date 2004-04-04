Доброго времени суток! Меня зовут Владилсав, веб-разработчик на платформе Tilda.
Сделаю лендинг, небольшой интернет-магазин, многостраничный сайт, сайт-визитку
Работаю «под ключ», на себя беру все этапы создания сайта, а именно:
- Прототип(структура сайта)
- Дизайн в Figma(макет сайта, визуальная часть)
- Верстка на Tilda(перенос дизайна, анимация, техническая часть)
- Адаптация под разные устройства(телефоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки)
- Подключение всех нужных систем (CRM, приём заявок, аналитика)
- Базовая SEO оптимизация (для дальнейшего продвижения сайта)
- Видео инструкция, в котором я объясню как пользоваться платформой Tilda для дальнейшего управления сайтом
От вас мне нужен исключительно бриф, чтобы я получил нужную информацию о вашей нише и конкретно о вашем проекте
Мои работы: https://www.behance.net/tildaslav
С удовольствием проконсультирую вас и помогу решить возникшие вопросы